Moskau und Pjöngjang dementieren den Vorwurf, doch Experten zufolge könnte der Deal bereits abgeschlossen sein. Nordkorea könnte im Gegenzug neben Nahrungs- und Düngemittel an russischer Satelliten- und Raketentechnologie interessiert sein. Nordkorea betreibt ein eigenes Weltraumprogramm und versuchte vor wenigen Wochen erneut vergeblich, einen eigenen Spionagesatelliten ins All zu schicken.

Vermutet wird, dass Putin und Kim über Waffengeschäfte sprechen werden. Russland benötigt für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine dringend Munition. Nordkorea wiederum dürfte auf russische Technologie hoffen, um beispielsweise Satelliten und Atom-U-Boote zu bauen. Für Kim, der vorab die «strategische Wichtigkeit der Beziehungen» beider Länder beschwor, ist es der zweite Besuch in Russland nach einem Treffen mit Putin im April 2019 in Wladiwostok.

Für ihre erste Zusammenkunft seit Jahren im Fernen Osten Russlands haben Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un offenkundig den neuen russischen Weltraumbahnhof Wostotschny als Treffpunkt gewählt. Nach dem Kremlchef traf am Mittwochmorgen auch der Machthaber aus Pjöngjang in seinem schwer gepanzerten Sonderzug am dortigen Bahnhof ein, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Im Tagesverlauf seien politische Gespräche geplant, hiess es.

Eine Mehrheit der amerikanischen Wählerinnen und Wähler findet: Joe Biden ist zu alt für eine weitere Amtszeit. Doch wie verhält sich der 80 Jahre alte Präsident angesichts der schlechten Umfragewerte?

Es war bereits spät, das Ende einer anstrengenden Reise rund um die Welt. Und Joe Biden war müde, nach zahlreichen Sitzungen in Indien und Vietnam. Also wirkte der amerikanische Präsident, 80 Jahre alt, während einer Pressekonferenz in Hanoi am Sonntag noch fahriger als sonst.