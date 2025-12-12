bedeckt
DE | FR
burger
International
Russland

Kreml warnt Polen nach Festnahme von russischem Forscher

«Wird nicht ungestraft bleiben»: Kreml warnt Polen nach Festnahme von russischem Forscher

Polen nimmt einen bekannten russischen Archäologen fest. Der Kreml reagiert scharf.
12.12.2025, 07:4412.12.2025, 07:44
Peter Riesbeck / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nach der Festnahme eines russischen Wissenschaftlers in Polen hat Moskau das Nato-Land scharf gewarnt. «Die Tat wird nicht ungestraft bleiben», sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Peskow sprach weiter von einer «absoluten juristischen Tyrannei».

epa12536453 Kremlin spokesman Dmitry Peskov looks on as Russian President Vladimir Putin (not pictured) and Togo&#039;s President of the Council of Ministers Faure Gnassingbe (not pictured) meet at th ...
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.Bild: keystone

Die polnischen Behörden hatten bereits in der vergangenen Woche einen russischen Archäologen festgenommen. Grundlage war ein ukrainischer Haftbefehl. Demnach handelt es sich um den Leiter der Archäologie-Abteilung des berühmten St. Petersburger Eremitage-Museums, Alexander Butjagin. Die Ukraine hält ihm illegale Grabungen in den besetzten Gebieten des Landes vor.

Fahndung wegen Grabungen auf der Krim

Butjagin wird demnach vorgeworfen, «zwischen 2014 und 2019 in aktuell von Russland besetzten Gebieten der Ukraine» illegale Ausgrabungen geleitet zu haben. Ein polnisches Gericht soll über seine Auslieferung an die Ukraine entscheiden. Dort drohen ihm nach ukrainischen Angaben bis zu zehn Jahre Haft für die «Zerstörung von Kulturerbestätten» auf der Krim-Halbinsel. Butjagin soll Schäden in Höhe von geschätzt 200 Millionen Hrywnja (etwa 3,8 Millionen Franken) angerichtet haben.

Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, bestätigte die Festnahme Butjagins und kritisierte das Vorgehen der polnischen Behörden als politisch motiviert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow riet russischen Bürgerinnen und Bürgern angesichts der nach seinen Worten in Polen herrschenden «totalen Rechtsfreiheit» von Reisen in das Land ab.

Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Das EU-Land ist eine wichtige Drehscheibe für die humanitäre und militärische Hilfe in die benachbarte Ukraine.

Erst im vergangenen Monat hatte die Regierung in Warschau Russland beschuldigt, Drahtzieher eines Anschlags auf eine polnische Bahnlinie zu sein, über den eine wichtige Nachschublinie für die Ukraine läuft. Zudem war es im Herbst wiederholt zu Verletzungen des polnischen Luftraums durch Drohnen gekommen. In mehreren Fällen stiegen auch Abfangjäger der Nato auf.

Mehr aus Russland:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Time»-Magazin: KI ist «Person des Jahres»
Präsidenten, Künstler, Pioniere. Das «Time»-Magazin würdigt alljährlich die Person des Jahres. In diesem Jahr geht der Preis an eine technische Innovation, die die Schlagzeilen beherrscht.
Das US-Magazin «Time» hat die Künstliche Intelligenz zur «Person des Jahres» gekürt. «Wir würdigen eine Kraft, die die Schlagzeilen des Jahres beherrscht hat, im Guten wie im Schlechten», begründete das Magazin, das seit 1927 zunächst den Mann und jetzt die Person des Jahres ehrt, seine Entscheidung. Im zu Ende gehenden Jahr habe sich das volle Potenzial der Künstlichen Intelligenz entfaltet und es sei klar geworden, dass es kein Zurück mehr gebe.
Zur Story