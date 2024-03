Wahllokal in Moskau: Die Stimmbeteiligung ist für den Kreml ein wichtiger Wert. Bild: keystone

Russland gibt Wahlbeteiligung bereits mit mehr als 50 Prozent an

Bei der von Betrugsvorwürfen geprägten Präsidentenwahl hat Russland die Wahlbeteiligung bereits am zweiten von drei Abstimmungstagen mit mehr als 50 Prozent angegeben. Um 16.00 Uhr Moskauer Zeit (14.00 Uhr MEZ) am Samstag habe schon mehr als jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme entweder in einem Wahllokal oder online abgegeben, sagte der Vizechef der russischen Wahlkommission, Nikolai Bulajew, der Agentur Interfax zufolge.

Die Stimmbeteiligung ist für den Kreml ein wichtiger Wert, damit Präsident Wladimir Putin am Ende zeigen kann, dass angeblich ein Grossteil der Bevölkerung ihn und seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine aktiv unterstützt. Unabhängige Beobachter weisen jedoch auf systematischen Betrug hin.

Für Leute, die nicht ins Wahlbüro gehen können, gibt es wie hier im sibirischen Nikolajewka bei Omsk mobile Wahlurnen. Bild: keystone

So werden etwa Angestellte von Staatsbetrieben Berichten zufolge in grosser Zahl zum Urnengang gedrängt. Laut unabhängigen Medien veröffentlichten bereits Hunderte Firmen in sozialen Netzwerken Gruppenfotos von ihren Belegschaften vor dem jeweiligen Wahllokal. Auf Videos war ausserdem zu sehen, wie Menschen in Bussen haufenweise zu Abstimmungsorten gebracht wurden. Zudem wurde über grossen Druck auf ukrainische Menschen berichtet, die in den besetzten Gebieten in dem angegriffenen Land an der illegalen Abstimmung teilnehmen sollen.

Die Abstimmung in Russland, die Putin nach rund einem Vierteljahrhundert an der Macht seine fünfte Amtszeit als Präsident sichern soll, geht noch bis Sonntagabend um 19.00 Uhr MEZ. Staatliche Meinungsforscher prognostizieren eine Wahlbeteiligung von mehr als 70 Prozent. Echte Gegenkandidaten hat der 71 Jahre alte Kremlchef nicht. Ernstzunehmende Oppositionelle wurden entweder nicht als Kandidaten zugelassen, sind ins Ausland geflohen oder sitzen im Straflager. Insgesamt ruft Moskau 114 Millionen Menschen zu dem umstrittenen Urnengang auf – mehr als 4,5 Millionen davon in den völkerrechtswidrig besetzten Gebieten der Ukraine. (sda/dpa)