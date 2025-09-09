Polnische Soldaten stehen Wache an der Grenze zu Belarus. Bild: keystone

Polen schliesst am Donnerstag die Grenzen zu Belarus

Polen wird am Donnerstag die Grenzen zum benachbarten Land Belarus schliessen. Der polnische Premierminister Donald Tusk nennt als Grund für die Schliessung die anstehende Militärübung «Sapad» von Belarus.

Der polnische Premierminister Donald Tusk. Bild: keystone

Diese Übung wird von Belarus, zusammen mit Russland durchgeführt. Diese findet alle vier Jahre statt. Das russisch-belarussische Grossmanöver findet vom 12. bis 16. September statt.

Bei der diesjährigen Übung sollen die Luftabwehr, Verteidigungskämpfe, Luftunterstützung für Bodentruppen und Bekämpfung illegaler bewaffneter Formationen getestet werden. Dies kommunizierte Walery Rewenko, Leiter der Abteilung für internationale militärische Zusammenarbeit des belarussischen Verteidigungsministeriums im August.

Zusätzlich ist die Schliessung der Grenzen eine Reaktion auf anhaltende Provokationen von Belarus und Russland gegenüber Polen, wie Tusk ergänzt. (nib)