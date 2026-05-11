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Finnlands Präsident: Zeit für direkte Gespräche mit Russland

Finnlands Präsident sagt: «Es ist Zeit, Gespräche mit Russland aufzunehmen»

11.05.2026, 13:1811.05.2026, 13:18

Im Ukraine-Krieg rät Finnlands Präsident Alexander Stubb zu direkten Gesprächen mit Russland. «Es ist Zeit, Gespräche mit Russland aufzunehmen. Wann es dazu kommen wird, weiss ich nicht», sagte er der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» in einem Interview.

epa12934230 Finland&#039;s President Alexander Stubb delivers a speech at the &#039;Europe as a Task&#039; conference at Prague Castle in Prague, Czech Republic, 05 May 2026. EPA/MARTIN DIVISEK
Finnlands Präsident Alexander Stubb spricht sich für Gespräche mit Russland aus.Bild: keystone

Format laut Stubb noch offen

Wenn die amerikanische Politik gegenüber Russland und der Ukraine nicht im Interesse Europas sei – wie ihm scheine – dann müsse man sich direkt engagieren, sagte Stubb. «Wir haben mit den europäischen Staats- und Regierungschefs darüber geredet, wer den Kontakt herstellen wird, wir wissen es noch nicht.»

Am wichtigsten sei die Abstimmung aller untereinander, insbesondere zwischen Deutschland, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Polen sowie den nordischen und baltischen Staaten mit einer Grenze zu Russland, führte Stubb aus. «Ob es dann ein Sonderbeauftragter oder eine Gruppe von Staats- und Regierungschefs sein wird, werden wir sehen.»

Drei Szenarien

Es gebe drei mögliche Szenarien im Ukraine-Krieg, sagte Stubb. Der Krieg gehe weiter, es gebe eine Waffenruhe und dann eine Friedensvereinbarung, oder eine der beiden Parteien kollabiere, wahrscheinlich Russland. «Ich glaube, dass die Möglichkeit eines Friedens zumindest für dieses Jahr nicht auf dem Tisch liegt.» (dab/sda/dpa)

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