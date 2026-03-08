sonnig14°
Putin hustet und hustet – neues Kreml-Video sorgt für Stirnrunzeln

08.03.2026, 13:3408.03.2026, 13:34

Der sonst um ein makelloses Bild von Präsident Wladimir Putin bemühte Kreml hat zum Erstaunen vieler Russen eine Videosequenz veröffentlicht, in der der Staatschef hustet und sich räuspert. Der zum internationalen Frauentag aufgezeichnete Clip wurde nach kurzer Zeit vom Kreml und von Staatsmedien wieder gelöscht und durch eine neue Fassung ersetzt, wie unter anderem die Zeitung «Nowaja Gaseta Europa» im Exil berichtete. Kommentatoren wunderten sich, dass dem Kreml so etwas passiert.

Dieses Video sorgte für Aufsehen:

Video: watson

Kremlnahe Kriegsblogger fragten in Kommentaren, ob es sich um eine gezielte Indiskretion, Sabotage oder eine Art Aufstand handeln könnte gegen einen alternden Putin. Der 73-Jährige ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Macht. Dagegen meinte der kremlnahe Reporter Dmitri Smirnow in seinem Telegram-Kanal, dass es sich um eine technische Panne handeln könnte. Er selbst veröffentlichte auch einen Teil des Clips.

«Putin zeigt auf jeden Fall Perfektionismus und den Wunsch, maximale Ergebnisse zu erzielen», sagte Smirnow mit Blick auf den neuen Anlauf des Präsidenten, eine zweite Fassung der Glückwünsche zum Frauentag besser hinzubekommen. In einer ersten vom Kreml veröffentlichen Langfassung von gut sechs Minuten sind beide Aufnahmen – unterbrochen durch den Hustenreiz Putins – zu sehen.

epa12802959 Russian President Vladimir Putin delivers a video address to congratulate Russia&#039;s women on International Women&#039;s Day in Moscow, Russia, 08 March 2026. EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPU ...
Wladimir Putin bei seiner Rede am 8. März.Bild: keystone

Putin: «Ich habe heute sehr viel geredet»

Besonders die etwa 30-Sekunden-Sequenz vom hustenden Putin wurde in Telegramkanälen – einige mit Hunderttausenden Abonnenten – geteilt. Der Kremlchef bat darin, die Aufnahme zu wiederholen. «Ich habe einen Frosch im Hals, musste fast husten. Ich habe heute sehr viel geredet», erklärte er.

In seiner Grussbotschaft dankte er besonders auch den Frauen, die im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Einsatz «unter extrem schwierigen Bedingungen» im Einsatz seien. «Überall beweisen Sie Mut, Tapferkeit, Hingabe und Standhaftigkeit», sagte er.

Bei öffentlichen Auftritten und Reden hustet Putin immer mal. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies wiederholt die im Westen verbreiteten Mutmassungen über angebliche Erkrankungen Putins zurück. Der Präsident sei gesund, betonte er mehrfach. Husten und Räuspern bei Putin erklärte Peskow bisweilen mit der Wirkung von Klimaanlagen. Dagegen machten sich insbesondere in der Ukraine Kommentatoren über Panne mit dem Clip lustig; der Kreml habe nun selbst das Bild eines «kranken Alten» gezeigt, hiess es da unter anderem. (dab/sda/dpa)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Quilombo
08.03.2026 13:46registriert September 2025
Ueber Putin hat man schon vor 12 Jahren in manchen westlichen Medien gelesen er sei gesundheitlich stark angeschlagen und alles mögliche.
War alles nur Spekulation und Wunschdenken -- glaube es erst wenn er wirklich tot ist. So ein Hustenreiz deutet jetzt noch nicht unbedingt da drauf hin, dass dies bald der Fall sein könnte - auch wenn es wohl das beste für die Welt wäre.
210
Melden
Zum Kommentar
12
