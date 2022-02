Russischer Rapper Oxxxymiron protestiert gegen den Krieg – er ist nicht allein

Oxxxymiron, einer der bekanntesten Rapper Russlands, kritisiert den Krieg in der Ukraine und stellt sich öffentlich gegen Putin. Damit ist er nicht allein.

Am Donnerstagabend hat sich der Rapper Oxxxymiron mit deutlichen Worten via Instagram an seine Follower gewandt: «Ich bin gegen den Krieg, den Russland gerade gegen die Menschen in der Ukraine entfesselt. Ich denke, das ist eine Katastrophe und ein Verbrechen.»

Der 37-jährige Russe ist einer der bekanntesten Rap-Musiker in seinem Land. Auf Spotify zählt er rund 800'000 monatliche Hörerinnen und Hörer. Das russische Onlineportal Znack, das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die deutsche Wochenzeitung «Die Zeit» berichten übereinstimmend, dass Oxxxymiron aus Protest gegen den Krieg nun seine Konzerte in Moskau und St. Petersburg abgesagt hat. Er hielte es nicht für notwendig, die Leute zu unterhalten, wenn «russische Raketen auf die Ukraine fallen».

Rapper Oxxxymiron kritisiert den Angriff Russlands und ruft zu einer Antikriegsbewegung auf. Bild: screenshot via instagram/norimyxxxo

Aus dem Instagram-Video des Rappers zitierten die Medien weiter, dass Oxxxymiron an den Vietnamkrieg erinnere. Dieser liess in den USA eine grosse Antikriegsbewegung entstehen. «Wir brauchen jetzt eine solche Bewegung», sagte der Musiker mit Blick auf Russland.

Fussball-Nationalspieler verurteilt Krieg

Rapper Oxxxymiron ist nicht der einzige, der gegen den Angriff seines Heimtlandes auf die Ukraine protestiert. Der Fussball-Nationalspieler Fedor Smolov hat am Donnerstagabend ein schwarzes Bild mit den Worten «Nein zum Krieg!» gepostet, dazu ein gebrochenes Herz und die ukrainische Flagge.

Der 32-jährige Fedor Smolov ist Stürmer bei der russischen Fussball-Nationalmannschaft «Sbornaja». Bild: keystone

Auch aus der Forschung wird Kritik laut. Russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftsjournalisten haben einen offenen Brief an die Regierung verfasst und auf der News-Website «EU Reporter» veröffentlicht.

Im Brief kritisieren die über 370 Unterzeichnenden den Angriff Russlands. Sie schreiben, es gäbe keinen rationalen Grund für den Krieg und das Russland allein für dessen Entfesslung verantwortlich sei. «Es ist für uns bitter zu sehen, dass unser Land, das einen entscheidenden Beitrag zum Sieg über den Nationalsozialismus geleistet hat, nun zum Anstifter eines neuen Krieges auf dem europäischen Kontinent geworden ist.»

Der russische Biologe Georgy Kurakin ruft auf Twitter dazu auf, den Krieg nicht zu unterstützen. Er hat den Brief nach eigenen Angaben mitunterzeichnet.

(van)