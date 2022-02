Video: twitter

«Russisches Kriegsschiff, f##k dich!»: Ukrainische Soldaten geben Insel nicht auf

Der Ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass einige Soldaten posthum mit einem Orden ausgezeichnet würden. Sie hätten «heldenhaft» ihr Leben für die Verteidigung einer Insel geopfert.

13 Ukrainische Grenzsoldaten verteidigten eine Insel im Schwarzen Meer. Einem eindringenden russischen Kriegsschiff entgegneten sie trotzig: «f### dich», als es sie aufforderte, sich zu ergeben. Sie bezahlten mit ihrem Leben, als das Kriegsschiff das Feuer eröffnete.

Die 13 Wächter waren auf der kleinen, aber strategisch wichtigen Schlangeninsel vor der südöstlichen Grenze der Ukraine stationiert, als sich ihnen am Donnerstag zwei russische Schiffe näherten, wie ukrainische Medien berichteten.

Strategisch wichtig: Die Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Bild: imago-images

Nach Angaben des Nachrichtenmagazins Ukrayinska Pravda stellte ein russischer Soldat die ukrainischen Grenzsoldaten vor die Wahl, sich zu ergeben oder «bombardiert zu werden». Auf einem Funkmitschnitt sind zwei ukrainische Wachen zu hören, die sich nach dieser russischen Aufforderung kurz unterhalten, bevor sie die Forderung ablehnen.

«Das war's», sagt einer der ukrainischen Wachleute in dem Clip. «Soll ich ihm sagen, dass er sich selber f###en soll?», fragt er einen Kameraden.

«Nur, um sicherzugehen», entgegnet eine andere Wache. Der erste Wachmann dreht daraufhin die Lautstärke seines Funkgeräts auf und antwortet unverblümt: «Russisches Kriegsschiff, fick dich selber».

Berichten zufolge beschossen die Russen nach dieser Abfuhr die 42 Hektar grosse Insel zuerst mit Kanonen vom Kriegsschiff aus. Anschliessend bombardierten sie die Insel noch mit Flugzeugen.

Ein Video, das offenbar von einem der während des Angriffs getöteten Wachleute aufgenommen wurde, zeigt einen Wachmann im Freien, der einen Militärhelm trägt. Man hört, wie er schreit und auf den Boden aufschlägt, während lautes Geschützfeuer ertönt.

Mit einem Orden geehrt

In einer Videobotschaft, die am Freitag kurz nach Mitternacht veröffentlicht wurde, bestätigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: Mindestens 137 Zivilisten und Militärangehörigen wurden beim Angriffen am Donnerstag getötet – darunter sind auch die 13 Wachleute, die den abgelegenen Aussenposten verteidigten.

Selenskyj sagte, die Wachen seien «heldenhaft» gestorben und hätten «nicht aufgegeben». Er ergänzte, sie würden posthum mit einem Orden ausgezeichnet.

Die Schlangeninsel ist eine der wenigen Inseln, die die Ukraine besitzt. Sie ist vor allem strategisch wichtig, um Anrechte auf Bodenschätze im Meer zu klären. Die kleine Insel war Anfang der 2000er Jahren Gegenstand eines gütlich beigelegten Territorialstreits zwischen Rumänien und der Ukraine.(mlu/sda/dpa)