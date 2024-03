An gleicher Stelle war bereits 2022 vom staatlichen Waffenhändler Rosoboronexport eine Exportversion vorgestellt worden, an der Syrien Interesse bekundet haben soll. Doch nach der aktuellen Ansage von Rüstungschef Tschemesow dürfte der Armata jetzt in Russland definitiv abgeschrieben und höchstens gut genug fürs Panzermuseum sein.

Das Fachportal «Military Watch Magazine» berichtete nach dem Überfall auf die Ukraine, wie westliche Sanktionen die Herstellung zusätzlich erschweren würden. Nichtsdestotrotz wurde der T-14 noch im vergangenen Herbst am russischen Militär-Technik-Forum «Armee 2023» in Moskau als zukunftsweisendes Waffensystem vorgeführt.

Als besonders problematisch gelten am T-14 das Getriebe, das Feuerleitsystem und die Optiksysteme. Allerdings ist nie ein verifizierter Bildbeweis aufgetaucht, der den Einsatz in der Ukraine tatsächlich bestätigt hätte. Der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Kowalenko bezeichnet den Armata abschätzig als «Panzer für Selbstmörder», weil er insbesondere gegen Angriffe von oben durch Drohnen und moderne Panzerabwehrraketen «vollkommen schutzlos» sei.

Laut russischen Angaben wurde der Armata im Frühjahr 2023 in der Ukraine zur indirekten Feuerunterstützung eingesetzt, ohne in die vorderste Kampflinie geworfen worden zu sein. Dafür habe er «einen verstärkten Seitenschutz» erhalten. Dieser Einsatz nur «in zweiter Reihe» deckte sich mit früheren Berichten über die Unzufriedenheit russischer Panzerbesatzungen wegen dessen hoher Pannenanfälligkeit.

Bereits im vergangenen September vermeldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass, dass der Armata zurück ins Depot müsse: «Mehrere Fahrzeuge haben an Kampfhandlungen teilgenommen, um zu erfahren, was der Panzer leisten mag. Danach sind die Panzer von der Frontlinie zurückgezogen worden», zitierte Tass damals eine anonyme Quelle aus russischen Armeekreisen. Eine andere wurde mit den Worten zitiert:

Der in Russland einst als «Wunderpanzer» gefeierte T-14 Armata wird definitiv nicht mehr in der Ukraine eingesetzt, sagt ein Rüstungsmanager. Die Begründung dafür ist allerdings ziemlich abenteuerlich.

Der «Super Tuesday» steht in den USA an – darum geht es

Im US-Präsidentschaftswahlkampf steht an diesem Dienstag der nächste grosse Meilenstein an. Am Super Tuesday stehen in zahlreichen Staaten Vorwahlen beider Parteien an – hier sind die jüngsten Infos und die Ausgangslage im Überblick.

Am «Super Tuesday» halten die Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab, unter anderem in Alabama, Kalifornien, Colorado, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia. Abgestimmt wird dort darüber, wer für die beiden Parteien jeweils bei der Präsidentenwahl Anfang November als Kandidat ins Rennen gehen soll. Bei Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten dann offiziell gekürt.