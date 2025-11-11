Katamaran mit mehr als 50 Kreuzfahrt-Urlaubern in Karibik gesunken

Ein Ausflugskatamaran mit mehr als 50 Passagieren eines Kreuzfahrtschiffes ist in der Karibik gesunken. Die Ausflügler seien «wohlauf und inzwischen wieder sicher an Bord» des Kreuzfahrtschiffes «Mein Schiff 1».

Die Betroffenen seien seelsorgisch betreut worden. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Das teilte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises mit Sitz in Hamburg mit. Zur Nationalität der Fahrgäste äusserte sie sich nicht. Das Unglück auf dem Katamaran ereignete sich demnach am Sonntag während eines Landausflugsprogramms vor Samaná in der Dominikanischen Republik.

«Nach den zurzeit vorliegenden Informationen kam es zu einer Kollision mit einem Objekt im Wasser.» Der Kapitän des Ausflugsbootes hat laut Tui Cruises andere Boote in der Nähe kontaktiert und Hilfe angefordert.

Den Betroffenen sei seelsorgerische Betreuung sowie eine Entschädigung angeboten worden. Die Sicherheit der Gäste habe «oberste Priorität». Alle hatten sich den Angaben zufolge entschieden, die Reise fortzusetzen. «Wir prüfen den Vorfall weiterhin gemeinsam mit dem Anbieter und den zuständigen Behörden», teilte die Sprecherin mit. (sda/dpa)