Wolkenfelder, kaum Regen
DE | FR
burger
International
Schweden

Schweden: Mann soll seine Frau von 120 Männern vergewaltigt haben lassen

MALM
Schweden beschäftigt sich mit einem mutmasslichen Sexualstrafverbrechen ungeheuerlichen Ausmasses (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

Schweden: Mann soll seine Frau von 120 Männern vergewaltigt haben lassen

In Nordschweden muss sich ein Mann vor Gericht verantworten. Er soll seine Frau über Jahre hinweg sexuell ausgebeutet haben. Der Fall weckt Erinnerungen.
16.02.2026, 20:1716.02.2026, 20:17

Wer gedacht hat, dass der Fall Gisèle Pelicot von einzigartiger Grausamkeit war, könnte dieser Tage eines Besseren belehrt werden.

In Schweden sitzt seit Oktober 2025 ein über 60 Jahre alter Mann im Gefängnis. Die zuständige Staatsanwältin wirft ihm vor, seine Ehefrau über einen längeren Zeitraum hinweg unter Drogen gesetzt zu haben. Anschliessend habe er sie an mindestens 120 Männer verkauft, damit diese mit ihr Sex haben könnten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Strenges schwedisches Sexualstrafrecht

Der Mann bestreitet alle Vorwürfe. Sollte er verurteilt werden, könnte er zwei bis zehn Jahre ins Gefängnis wandern.

Das schwedische Strafrecht kriminalisiert den Kauf von Sex genauso wie Zuhälterei. Sexarbeit an sich ist aber nicht verboten.

Die Staatsanwaltschaft rechnet mit einem Prozessbeginn ab Mitte März.

Der Fall Gisèle Pelicot erregte in den letzten Jahren internationale Aufmerksamkeit. Die heute 73-jährige Französin wurde über Jahre hinweg von ihrem Ehemann Dominique ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt. Anschliessend wurde sie von ihm und anderen Männern stundenlang vergewaltigt.

Dabei dokumentierte er seine Taten akribisch mit der Videokamera. Dominique Pelicot wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Gisèle Pelicot gilt als feministische Ikone, weil sie den ganzen Prozess öffentlich bestritten hatte – aus der Überzeugung heraus, nicht sie als Vergewaltigte habe sich zu schämen. Sondern ihre Vergewaltiger.

(her)

Mehr zum Prozess Pelicot:

Gisèle Pelicot spricht erstmals öffentlich: «Schaute zurück, bis sie ihre Augen senkten»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Kommissar Rizzo
16.02.2026 21:03registriert Mai 2021
2 - 10 Jahre für 120-fache Vergewaltigung (und wer weiss, was er ihr noch zusätzlich angetan hat)??? Und das soll ein strenges Sexualstrafrecht sein? So ein ungeheuerliches Verbrechen sollte 120x 10 Jahre geben, was schlussendlich lebenslänglich ergibt.
221
Melden
Zum Kommentar
5
Franzosen sollen weniger Fleisch essen – hier liegt unser Nachbarland im Europa-Ranking
Entrecôte, Coq au Vin oder Châteaubriand – wer sich als Tourist in Frankreich vegetarisch ernähren möchte, hat es besonders schwer. Denn in Frankreich gehört im Restaurant ein gutes Stück Fleisch genauso auf den Teller wie ein Baguette oder ein Croissant zum Frühstück. Und auch in den eigenen vier Wänden langen die Französinnen und Franzosen gern zu Fleisch- und Wurstwaren.
Zur Story