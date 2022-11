Das sind die spektakulärsten Strassen der Welt

Egal, ob Küstenstrasse, Passstrasse oder auch nur ein kleines Strässchen irgendwo in einer Stadt: Weltweit werden die unglaublichsten Routen mit Teerstrassen erschlossen. Wir haben 20 der spektakulärsten Strassen gesammelt.

🇨🇳 Tianmen Mountain

Durch den Tianmen Nationalpark in Zhangjiajie in der Hunan Provinz Chinas führt diese Strasse über rund 11 Kilometer durch die Berge. 99 Haarnadelkurven wurden gezählt, während man rund 900 Höhenmeter bewältigt.

🇨🇳🇵🇰 Karakorum Highway

Mit 1284 Kilometern deutlich länger ist der Karakorum Highway, der vom Nordwesten Chinas nach Pakistan führt. Auf dem Weg durch abwechslungsreiche Gegenden durchfährt man dabei die Gebirge Pamir, Karakorum und Himalaja. Im Winter ist die Strasse teilweise gesperrt. Einer der Höhepunkte ist sicherlich der höchste Punkt der Strecke, der Khunjerab Pass auf 4693 Metern über Meer.

🇮🇳🇵🇰 Khardung La

Womit wir bei der Frage sind: Welches ist eigentlich der höchste Strassenpass der Welt? Oft wird hier der Khardung La genannt. Neuste Messungen ergaben für ihn 5360 Meter über Meer, womit er wohl doch nicht ganz der höchste sein dürfte. Aber die Strasse hinauf von Leh (3500 m) zum Khardung La bietet 39 Kilometer lang Spektakel. Hier kann es sogar im Sommer schneien. Normalerweise versucht das Militär, den Pass ganzjährig befahrbar zu halten.

🇫🇷 Combe Laval

Kommen wir nach Europa und zur Strasse von Combe Laval. Die vier Kilometer lange Strasse im Vescors-Massiv hat sich zu einem touristischen Highlight entwickelt.

🇨🇭 Derborence

Sowas Ähnliches wie die Combe Laval haben wir auch in der Schweiz zu bieten. Die Strecke zum Lac de Derborence von Sion aus gehört zu den spektakulärsten Postauto-Strecken.

🇳🇴 Lofoten

Über 230 Kilometer schlängelt sich die norwegische Landschaftsroute Lofoten von A bis Raftsundet. Diverse Brücken, das Meer, Fjorde, Inseln – was will man mehr?

🇧🇴 Camino de la Muerte

Weniger romantisch als auf den Lofoten geht es in Bolivien auf dem Camino de la Muerte, also der Todesstrasse zu und her. Die Yungas-Strasse führt von La Paz hinunter nach Caranavi. Früher mussten hier Lastwagen auf der engen Strasse kreuzen. Heute rasen vor allem Touristen auf Mountainbikes die Strasse hinunter (und dann ist sie auch wunderschön).

🇿🇦 False Bay

Mein ganz persönlicher Favorit: die Strasse von Gordon's Bay bis Hermanus. Wunderschön an der False Bay gelegen, immer wieder Möglichkeiten, um sich an den Strand zu legen, und auf der anderen Seite Berge. Dazu die Pinguinkolonie von Betty's Bay – noch nicht so überlaufen wie bei Simon's Town.

🇳🇿 Dunedin

Wir kommen zu einer kürzeren Strasse. Nur 350 Meter Länge misst die Baldwin Street. Bekanntheit erlangte sie, weil sie im Guinessbuch der Rekorde als steilste Strasse der Welt aufgeführt ist. Mit einer Steigung von maximal 35 Prozent wurde die Strasse eine berühmte Sehenswürdigkeit von Dunedin auf Neuseelands Südinsel.

🇪🇸 Cala de Sa Calobra

Grand Canyon von Mallorca wird die Strecke nach Sa Calobra, ein kleines Nest am Meer, genannt. Rund 30 Kilometer von Palma entfernt führt uns eine kurvenreiche Strasse rund 700 Höhenmeter hinunter an die Bucht. Eines der Highlights dabei: der Krawattenkopf, im Bild links von der Mitte zu erkennen. Hier führt ein Tunnel unter der eigenen Strasse durch.

🇷🇴 Transfagarasan Pass

Die Transfagarascher Hochstrasse verbindet das Arges-Tal mit dem Olt-Tal. Die rund 90 Kilometer lange Strasse steigt auf bis zu 2042 Meter über Meer an.

🇫🇷 Calanche de Piana

An der Westküste Korsikas gehört die D81 von Porto bis Piana zu den schönsten Strassen der Insel. Insbesondere der Teil durch die Calanche de Piana beeindruckt. Rote Felsen, von Wind und Wetter gezeichnet, ragen in allen Formen in den Himmel. Das Teilstück beträgt rund 1,5 Kilometer.

🇳🇿 Milford Road

Wir kehren nochmals schnell nach Neuseeland zurück. Wer von Te Anau zum berühmten Milford Sound will, der hat nur eine Möglichkeit: 120 Kilometer auf der Milford Road. Vielleicht handelt es sich hierbei um die schönste Sackgasse der Welt. Der Fjordland-Nationalpark mit seinen hohen Bergen, Seen, Wasserfällen und Wäldern wird dich begeistern.

🇮🇹 Sella Ronda

Zwischendurch ein Tipp auch für Rennvelo-Freunde. Die Sella Ronda in den Dolomiten über die Pässe Campolongopass, Pordoi, Sella- und Grödnerjoch. Die Strassen sind steil, aber die Aussicht entschädigt. Wo man startet, ist eigentlich egal, zu empfehlen ist die Runde im Uhrzeigersinn. Und wer das alles autofrei absolvieren möchte, der kann dies beim jährlichen Sellaronda Bike Day im Juni.



🇺🇸 San Francisco

Das hier ist die wohl kurvigste Strasse der Welt. 145 Meter schlängelt sich hier die Lombard Street in San Francisco durch die Wohnhäuser. Der Abschnitt am Russian Hill führt als Einbahnstrasse durch acht Haarnadelkurven und bei 27 Prozent Gefälle hinunter.

🇬🇧 Dark Hedges

Du magst Alleen? Dann ab nach Nordirland. Hier stehen knorrige Buchen links und rechts der Bregagh Road bei Ballymoney im Norden des Landes. Die Strasse schaffte es gar als «Königsweg» in die Serie «Game of Thrones». Die Strasse ist mittlerweile für Autos gesperrt.

🇨🇭 Tremola

Ja, doch, die Schweiz hat zwei Einträge verdient. Was wäre eine Liste von schönen Strassen ohne die legendäre Tremola. Die Kopfsteinpflaster hinauf zum Gotthard sind ein beeindruckendes Bauwerk.

🇫🇷 Passage du Gois

Keine Angst: Die Autos auf dem Bild sind nicht in Gefahr. Sie befinden sich auf der Passage du Gois zur Île de Noirmoutier in Westfrankreich. Bei Ebbe kann man die Strasse problemlos überqueren, bei Flut geht sie im Meer unter. Bis zu 300'000 Autos benutzen die rund fünf Kilometer lange Strasse jährlich. Rund zehnmal pro Jahr unterschätzen (meist) Touristen die Flut und müssen von der Feuerwehr gerettet werden.

🇷🇺 Sibirien

«Strasse der Knochen» ist der gruselige Übername der Kolyma-Strasse im Nordosten Sibiriens. In der Gegend wurden viele Gulag-Arbeitslager gebaut. Von 1932 bis 1953 mussten Gefangene die rund 2000 Kilometer lange Strasse von Magadan bis Jakutsk bauen. Viele kamen dabei ums Leben, daher der Übername. Landschaftlich ist die Fahrt heutzutage im Gegensatz dazu ein Genuss.

🇨🇳 Schanghai

Wir beenden das Listicle wieder mit China. Im Land der Mitte gäbe es unzählige sehr spezielle Strassen. Bekannt ist das Riesenreich auch für eher unübersichtliche Kreuzungen. Hier ein Beispiel aus Schanghai.