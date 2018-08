Sport

Velo: Die schönsten der 20 höchsten Schweizer Alpenpässe



Bild: Ralf Meile

Das sind die schönsten und die härtesten der grossen Schweizer Alpenpässe

Wer das Glück hat, als Hobby das Rennvelofahren zu haben, der kommt dabei herum. Kürzlich habe ich die zwei letzten Lücken geschlossen und nun die 20 höchsten Schweizer Alpenpässe befahren. Zeit für eine Bilanz, da ich oft die gleichen Fragen höre.

Nein, man muss es nicht verstehen, weshalb wir Rennvelofahrer uns das freiwillig antun. Aber glauben kann man uns, dass es ein tolles Gefühl ist, oben anzukommen. Und während der Auffahrt und auf der Passhöhe die wunderschöne Bergwelt zu geniessen.

«Wo ist's am schönsten?», werde ich oft gefragt. Die Antwort ist sauschwierig, denn die Frage müsste eher lauten, wo es nicht schön ist. Trotzdem folgt meine subjektive Einschätzung der 20 höchsten Schweizer Alpenpässe.

Der schönste Pass

Aus 20 Pässen mach' zunächst einmal zehn – diese Kandidaten haben es in die engere Auswahl geschafft:

Die 20 höchsten Pässe In meine Liste kamen Pässe mit Asphaltbelag, welche von zwei Seiten aus befahrbar sind. Es sind der Höhe nach: Umbrail, Nufenen, Grosser St.Bernhard, Furka, Flüela, Bernina, Albula, Julier, Susten, Grimsel, Ofen, Splügen, Gotthard, San Bernardino, Oberalp, Simplon, Lukmanier, Grosse Scheidegg, Klausen und Maloja. Die Forcola di Livigno habe ich als «Abstecher» vom Bernina ignoriert.

Und das ist mein Podest:

Umbrail: Fast verkehrsfrei, viele Kehren, wunderschöne Landschaft, majestätische Passhöhe, von der wohl die meisten noch die paar Meter hinauf zum Stilfserjoch anhängen. Grosse Scheidegg ab Meiringen: Kaum Verkehr, Fahrt mitten in der Bergwelt (die man sogar sieht, wenn nicht wie bei mir dicker Nebel aufzieht). Furka ab Realp: Viele Kurven, nicht zu lang und nicht zu kurz, fantastischer Ausblick von der Passhöhe. Manchmal etwas gar viel Verkehr.

Der hässlichste Pass

«Hässlich» ist ein gar scharfes Urteil, denn weniger als 3 von 5 Schönheitssternen gebe ich keinem dieser 20 Aufstiege. Die Urner Seite des Susten mit langen Geraden empfand ich als nicht sehr verlockend. Der Simplon ab Brig hat einen schönen Mittelteil und mit der Ganterbrücke ein spektakuläres Highlight, aber oben einige Galerien. Von Italien her will ich ihn wegen sehr vieler Tunnels nie befahren.

Bild: Ralf Meile

Der härteste Pass

Vom früheren Bergfloh Beat Breu stammt eines meiner liebsten Velo-Zitate:

«Wenn's ufe goht, isch es überall streng!»

Trotzdem gibt es verschiedene Grade der Anstrengung. Der Nufenen ist steil und bietet kaum Gelegenheit zur Erholung. Der Bernina ist von der italienischen Seite her ewig lang, der Splügen ist lang und zwischendurch steil. Hart ist auch die Grosse Scheidegg. Entscheidenden Einfluss haben natürlich Wetter und Form: Was heute bei Nieselregen steil ist, scheint morgen bei Sonnenschein schon wesentlich angenehmer zu fahren.

Bild: Ralf Meile

Der einfachste Pass

Nochmals Beat Breu:

«Wenn's ufe goht, isch es überall streng!»

Doch auch der St.Galler hatte nicht an jedem Berg gleich viel Mühe, nach oben zu kommen. Wer einmal einen schönen Pass erklimmen will, der auch ohne Wahnsinns-Wädli und Top-Kondition zu packen ist, dem bieten sich der Flüela ab Davos, der Oberalp ab Andermatt oder der Bernina ab Celerina an.

Bild: ralf Meile

Der überraschende Pass

Vom Grossen St.Bernhard wurde mir abgeraten: Transitroute, viel zu viel Verkehr, Tunnels, Gefahr, Gefahr. Und dann: eine wunderschöne Auffahrt. Sehr lang, aber selten fies steil. Von Aosta geht's gut 40 Kilometer und 2000 Höhenmeter nach oben zu den Bernhardinern mit ihren Schnaps-Fässchen und das zunächst abseits der Hauptstrasse fast ohne Verkehr (auf der empfehlenswerten Website «Quäldich» gut beschrieben). Biegt der Hauptteil des Verkehrs in den Tunnel ab, wird es über der Grenze atemberaubend schön. Was sicher stimmt: Die Abfahrt hinunter ins Wallis ist dann nicht so toll.

Bild: Ralf Meile

Der Geheimtipp

Die Schweizer Alpenpässe sind wunderschön. Nicht nur die höchsten, sondern auch die weniger hohen Übergänge – zum Beispiel Pragel, Schwägalp (auf der «Panzerpiste»), Mittelberg oder Lüderenalp, um nur einige zu nennen.

Bild: Ralf Meile

Bild: Ralf Meile

Fast noch schöner sind jedoch die zahlreichen Sackgassen in unserem Land. Wo es nicht mehr weitergeht, kann es keinen Durchgangsverkehr geben und so gibt es abgesehen von wenigen Einheimischen, Ausflüglern und Postautos keinen Verkehr auf diesen Strecken. Damit das so bleibt, behalte ich diese Orte aber für mich, sorry. Sonst wären sie ja keine Geheimtipps mehr …

Aber weil du es bist, verrate ich dir trotzdem einen: St.Martin im Calfeisental, oberhalb von Bad Ragaz gelegen.

Bild: Ralf Meile

PS: Kommentarspalte

Danke, dass ihr keinen weiteren Krieg zwischen Velo-, Töff- und Cabrioletfahrern anzettelt. Sagt mir lieber, welches eure liebsten Pässe sind oder jene, an denen ihr am meisten gelitten habt.

