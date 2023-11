Fünf Schweizer harren weiterhin im Gazastreifen aus

Vorletzte Woche konnten sieben Schweizerinnen und Schweizer, mehrheitlich Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, den Gazastreifen über den Grenzübergang von Rafah verlassen. Die betroffenen Personen, darunter eine sechsköpfige Familie mit einem Neugeborenen, wurden von Mitarbeitenden der Schweizer Botschaft in Kairo empfangen. Sie sind unterdessen in die Schweiz gereist.

Über die Beweggründe der Familie, im Gazastreifen bleiben zu wollen, kann das EDA keine Angaben machen: «Wir nehmen Kontakt auf und bieten unsere Unterstützung an. Der Entscheid über das Vorgehen liegt anschliessend in der Eigenverantwortung der Familie.»

Ebenfalls noch im Gazastreifen befindet sich eine vierköpfige Familie mit doppelter Staatsbürgerschaft, die beim letzten Kontakt mit Mitarbeitenden der Schweizerischen Vertretung in Ramallah vom 2. November erklärt hatte, sie wolle derzeit nicht ausreisen. Seither gab es keinen weiteren Kontakt mehr: «Die Familie weiss aber, dass sie sich jederzeit an die zuständige Aussenstelle wenden kann, wenn sie sich doch für eine Ausreise entscheiden sollte.»

So wenige Geburten wie seit Jahren nicht mehr – was sind die Gründe?

«Ein Massaker»: Mindestens 70 Menschen bei Angriff auf Dorf in Burkina Faso getötet

Im westafrikanischen Burkina Faso ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Tötung von mindestens 70 Menschen im von Armee und Islamisten umkämpften Gebiet im Norden des Landes. Es handele sich vor allem um Kinder und ältere Menschen, die bei dem Angriff am 5. November auf das Dorf Zaongo in der Region Centre-Nord getötet worden seien, teilte der Staatsanwalt des nach einem Putsch von einer Militärjunta regierten Landes am Montag mit. Zudem seien Häuser niedergebrannt worden. Die EU und die USA hatten am Wochenende die Behörden von Burkina Faso aufgefordert, die Umstände der Tötungen aufzuklären. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sprach von einem Massaker.