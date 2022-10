Zur Person

Reto Knutti (49) ist ein Schweizer Klimatologe und gehört zu den bekanntesten Wissenschaftlern der Schweiz. Knutti ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich. Er wuchs in Gstaad im Kanton Bern auf und studierte Physik an der Universität Bern. Seit über 25 Jahren forscht Knutti zur globalen Klimaerwärmung. Der Berner war zudem Leitautor von Berichten des UNO-Weltklimarats.