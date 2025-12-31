sonnig-1°
Silvester News: Die Welt rutscht ins 2026

Hier kannst du das Feuerwerk von Sydney im Livestream mitverfolgen.Video: YouTube/Associated Press

Die Welt rutscht ins neue Jahr – Neuseeland startet mit Feuerwerken ins 2026

31.12.2025, 08:5431.12.2025, 13:13
  • Die Welt rutscht ins Jahr 2026. Den Anfang macht um 11 Uhr Schweizer Zeit Kiribati im Pazifischen Ozean.
  • Um 14 Uhr folgt das grosse Feuerwerk in Sydney, welches du im Livestream mitverfolgen kannst.
  • In der Schweiz sind ebenfalls zahlreiche Feuerwerke geplant. Wir streamen das Feuerwerk von Zürich vom Üetliberg live ab Mitternacht.
  • Wenn du wissen willst, ob du in deiner Gemeinde Feuerwerk zünden darfst, dann hilft dir diese Übersicht.
12:37
Lichtspektakel in Singapur und Bangkok
Spektakuläre Lichtshows sind in vielen asiatischen Städten geplant, so etwa in der Glitzermetropole Singapur, wo wieder viele Menschen das Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline bewundern werden. In Bangkok steht traditionell der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum, in dem sich die Lichter des Mega-Feuerwerks spiegeln. Viele Thais und Touristen feiern auf Party-Booten, um die Show aus nächster Nähe zu erleben.
12:39
Feuerwerke in Auckland
In Auckland, Neuseeland, wird mit Feuerwerken ins Neue Jahr gestartet.
12:12
Teile von Neuseeland starten ins 2026
15 Minuten nach Kiribati ging es weiter auf den zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands, bevor dann um 12:00 Uhr Schweizer Zeit Neuseeland selbst den Jahreswechsel mit einem grossen Feuerwerk am Sky Tower in der grössten Stadt Auckland feierte. Auch Tonga und Samoa starteten schon in 2026.
11:00
Das erste Land startet ins Jahr 2026
Mit der Insel Kiribati ist das erste Land ins Jahr 2026 gestartet.
Kiribati ist ein Inselstaat, der im Pazifik liegt.
9:06
Noch 5 Stunden bis zum neuen Jahr in Sydney
In der australischen Stadt Sydney versammeln sich die Menschen bereits, um sich den besten Platz zu sichern, um Mitternacht das Feuerwerk zu schauen.
Die Bewohner sind mit Decken, Picknick und Tücher ausgestattet, um sich auf der Wiese für die nächsten fünf Stunden bequem zu machen.
Die Stadt Sydney organisiert jährlich ein grosses Feuerwerk zu Neujahr. (nib)
