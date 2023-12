Ständerat stimmt für Verbot der Hamas – jetzt ist der Nationalrat dran

Der Bundesrat will die Hamas verbieten – das Wichtigste in drei Punkten

Die Kommission hatte die Motion einstimmig verabschiedet. Sie begründete ihren Vorstoss insbesondere mit dem Massaker an israelischen Zivilistinnen und Zivilisten am 7. Oktober. Die Hamas habe sich mit ihren menschenverachtenden Attacken als Gesprächspartnerin vollends diskreditiert und könne nur als brutale Terrororganisation bezeichnet werden, begründete sie ihren Vorstoss. Entsprechend sei eine klare Positionierung der Schweiz wichtig.

Der Ständerat befürwortet ein Verbot der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas in der Schweiz. Er hat am Dienstag eine entsprechende Motion seiner Sicherheitspolitischen Kommission (SIK-S) oppositionslos angenommen.

Selenskyj kündigt baldige Friedensgespräche in der Schweiz an

Erster Flug von Afghanen über Deutschland in die USA steht bevor

Knapp 28 Monate nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan setzt die US-Regierung ihre Bemühungen fort, ehemalige Ortskräfte des US-Militärs und internationaler Hilfsorganisationen in die USA zu holen. Eine erste Gruppe Afghanen, die vor einer Woche nach Deutschland gebracht worden seien, bereite sich bereits auf ihren Weiterflug in die USA vor, berichtete die Zeitung «Rheinpfalz» am Sonntag unter Berufung auf das US-Generalkonsulat in Frankfurt.