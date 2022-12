Die einzige Statistik, die du dieses Jahr brauchst: So schaut die Welt Pornos

Das Jahr ist schon fast wieder um, Zeit darauf zurückzublicken. Womit beginnen wir? Mit Politik? Kunst und Kultur? Fast! Wir beginnen mit den Pornos. Die beliebte Website Pornhub hat am Mittwoch die Statistiken zum vergangenen Jahr publiziert, wir haben euch die wirklich interessanten Punkte herausgesucht. Viel Spass!

Die wichtigsten Suchbegriffe

Am meisten gesucht

Diese Begriffe wurden am häufigsten in das Suchfeld getippt. Bild: pornhub

Dieses Jahr hat sich vieles verändert. Deshalb ist es tröstlich, dass manches auch gleich geblieben ist: «Hentai» und «Japanese» bleiben weiterhin die am meisten gesuchten Begriffe auf der Porno-Seite. Darunter haben «Milf» und «Lesbian» den Platz getauscht. Den grössten Zuwachs konnte «Real amateur homemade» verzeichnen. Damit sind wir bei den Trends:

Die neuen Trends

Die Leute wollen «echten Sex» sehen, sagt PornHub. Bild: pornhub

Als Nummer-1-Trend haben die Analysten von Pornhub die Kategorie «Reality» konstatiert: «Unsere Statistiker vermuten, dass sich die Qualität der Videos verbessert hat, da immer mehr Amateure zu Vollzeitdarstellern werden, aber die Besucher suchen immer noch nach einem echten hausgemachten Pornoerlebnis.»

Auch Gender bleibt ein heisses Thema. Dabei sind die Begriffe «FTM» (Female to male), «MTF» (Male to female) und «transgender» besonders bei Gen Y beliebt. Mehr dazu aber weiter unten.

Hier dauert es am längsten

Bild: pornhub

Interessant auch: Bei den Suchbegriffen wie «Mature» (etwa: reif) und «Tattooed Women» finden die längsten Sitzungen statt. «Muscular Men» hingegen bringen das Geschäft schnell zum Abschluss. Pornhub erklärt sich das wie folgt: «Diese Kategorien sind bei älteren Besuchern beliebt, die im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen oft mehr Zeit auf Pornhub verbringen.»

Die Gender-Frage

Was Frauen mögen

Bild: pornhub

Sind Frauen und Männer nun unterschiedlich oder nicht? Eine Frage, an der sich die Geister scheiden. Die häufigsten Suchbegriffe auf Pornhub zeigen: Beides ist richtig. Zwar sind bei den am meisten gesuchten Begriffen viele Ähnlichkeiten feststellbar, in den Nuancen findet man allerdings die Unterschiede. So schauen Frauen im Vergleich zu den Männern besonders häufig «Scissoring», also zwei Frauen, die ihre Vulven aneinander reiben.

Wo Frauen am meisten Pornos schauen

Bild: pornhub

Und es ist längst nicht mehr so, dass nur Männer Pornhub besuchen. In den Philippinen und in Kolumbien stellen Frauen sogar die Mehrzahl. Im Schnitt sind etwas mehr als ein Drittel der weltweiten Besucher weiblich.

Schauen wir uns die Länder an

Die beliebtesten Kategorien

Bild: pornhub

Die kulturelle Nähe lässt sich auch in den beliebtesten Porno-Kategorien zeigen. Besonders deutlich zu sehen «im Westen»: Australien, Kanada und ein Grossteil Westeuropas teilen die Vorliebe für die Kategorie «Lesbian». Dass die USA, Deutschland und Österreich mal aus der Reihe tanzen, ist dabei nicht ungewöhnlich. Schweden und Portugal sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Auch bei den Top-Ländern gibt es nur wenig Veränderungen:

Die fleissigsten Länder

Hier kommen die meisten Zugriffe auf Pornhub her. Bild: pornhub

Doch wer investiert die meiste Zeit in seinen Besuch, wenn er oder sie denn mal auf der Seite gelandet ist? Voilà:

Die geduldigsten Länder

Insgesamt hat die Dauer einer Pornhub-Session um eine Sekunde abgenommen. Frauen verbringen hingegen wieder mehr Zeit auf der Seite. Bild: pornhub

Es sind die Ägypter und Ägypterinnen! Stolze 11 Minuten und 12 Sekunden verbringen sie auf der Pornoseite im Schnitt. Das ist mehr als eine Minute über dem Durchschnitt.

PornhubGay

Pornhub hat eine Subdomain für «Gay». Über die Auswertung des Traffics erhofft sich die Plattform einen besseren Blick darauf, was schwule und lesbische Besucher auf der Seite suchen. Und siehe da: fast das Gleiche wie die Heteros.

Bild: pornhub

Die Generationen

Hier findest du endlich heraus, wonach deine Altersgenossen suchen (– oder zu welcher Generation du eigentlich gehörst):

Da sagte man uns noch, man solle immer Querformat filmen und nun suchen die Jungen nach «Vertical Video». Danke für nichts. Bild: pornhub

Das sind die beliebtesten Darstellerinnen

Die Profi-Liga

Bild: pornhub

Hier unterscheidet Pornhub nach «Pornostars» und «Amateurs». Es ist etwa wie mit den blauen Häkchen auf Twitter: Man weiss mittlerweile nicht so genau, wer warum eines hat, aber am Ende braucht man irgendeine Unterscheidung.

Die Amateur-Liga