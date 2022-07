Diese 14 Bilder zeigen den Kampf der Feuerwehrleute gegen die Waldbrände

Der grosse Manipulator Donald Trump

Noch immer fällt es schwer, Donald Trump die Schuld am Sturm aufs Kapitol gerichtsfest nachzuweisen. Das liegt auch an seiner schärfsten Waffe.

Die Worte einer jungen Frau offenbaren es schliesslich: Was Donald Trump so mächtig und gefährlich macht, ist einerseits so einfach und andererseits so kompliziert. Denn es ist die Macht der Sprache. Auf seine Anhänger hat sie eine ungeheure Wirkung. Sie aber juristisch zu fassen, ist ungeheuer schwer.