Weitere Überschwemmungen wegen Starkregens in Spanien – die wichtigsten Punkte

Mehr «International»

Überschwemmung in Huelva

Der spanische Wetterdienst hat für den Freitag in mehreren Teilen im Südwesten des Landes die höchste Warnstufe wegen Starkregens ausgerufen. Besonders stark betroffen ist etwa Huelva: Bilder zeigen, wie die Hafenstadt zu einem grossen Teil überschwemmt ist.

Mehr als 40 Vorfälle wegen Überschwemmungen wurden auch in den Städten Aljaraque, Cartaya, Punta Umbría und Gibraleón gemeldet, so der Wetterdienst.

Im in den letzten Tagen besonders stark betroffenen Gebiet um Valencia gilt weiterhin die Warnstufe orange. Auch hier muss weiterhin mit viel Niederschlag gerechnet werden.

Mehr Einsatzkräfte ins Katastrophengebiet geschickt

An vielen Orten des Landes fehlt es derzeit an Lebensmitteln, Wasser und Strom. Spaniens Regierung kündigte an, von Freitag an weitere 500 Soldaten in die betroffene Region zu entsenden, um die Logistik und die Verteilung von Hilfsgütern sicherzustellen.

«Wir mussten einen Supermarkt ausräumen, um Lebensmittel an die Bevölkerung zu verteilen», sagte der Bürgermeister des Orts Alfafar, Juan Ramón Adsuara, dem Fernsehsender À Punt in der Provinz Valencia. In der Gemeinde mit 20'000 Einwohnern gebe es noch Menschen, die mit Leichen in ihren Häusern lebten. Mehr als 1200 Soldaten beteiligten sich bereits an den Rettungsarbeiten.

Diebstähle in Einkaufzentren und Häusern

Medienberichten zufolge wurden in Einkaufzentren, die nach der Katastrophe unbewacht waren, unter anderem elektronische Geräte, Schmuck und Parfüm gestohlen. 39 Verdächtige sind nach Angaben der Nationalpolizei festgenommen worden. Nach den Plünderungen in Geschäften und Häusern werde die Polizei mehr Präsenz zeigen.

Viele Tote, weiterhin Vermisste

Die schweren Unwetter vom Dienstag hatten vor allem in der Mittelmeerregion Valencia gewütet. Allein in der gleichnamigen Provinz wurden 155 der bestätigten Todesopfer gemeldet. Auch andere bei Touristen beliebte Regionen am Mittelmeer wie Andalusien und Murcia sowie Kastilien-La Mancha im Landesinneren waren betroffen.

Weiterhin würden Dutzende Menschen vermisst, erklärte der spanische Minister für Territorialpolitik, Ángel Víctor Torres, nach einer Sitzung des Krisenkomitees. Wegen der hohen Zahl an Todesopfern würden zusätzliche Forensiker in das Katastrophengebiet geholt und notfalls auch Hilfe aus dem Ausland angefordert.

Einwohner, freiwillige Helfer und Rettungsdienste schafften Schlamm, Schutt und weggespülte Autos von den Strassen.

Bei der Wiederherstellung der Infrastruktur und der Räumung blockierter Strassen habe man zwar Fortschritte gemacht. Die Situation sei allerdings weiterhin schwierig, sagte der Minister. Zehntausende Haushalte seien weiterhin ohne Strom.

(dab/sda/dpa)