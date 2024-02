Mongolischer Ex-Präsident trollt Putin – gehört Russland eigentlich zur Mongolei?

Noch keine Woche ist vergangen seit dem denkwürdigen Interview des Trump-nahen Fernsehmoderators Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine war es Putins erstes Interview mit einem Amerikaner gewesen.

Putin hatte das gut zweistündige Gespräch dafür genutzt, lange Monologe über die Geschichte Russlands zu halten und seinen angeblichen Anspruch auf das Gebiet der Ukraine zu behaupten. Seine «Geschichtsmanie» und das Beharren auf einst zu Russland gehörenden Gebieten hat dabei eine lange Tradition.

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf das Interview folgten prompt. Am Montag hat sich auch der ehemalige mongolische Staatspräsident Tsachiagiin Elbegdordsch zu Wort gemeldet – und in einem Post auf X die Absurdität von Putins Geschichtslogik auf den Punkt gebracht.

Elbegdordsch postete auf X eine alte Karte der Mongolei und schrieb dazu:

«Nach Putins Rede. Ich habe eine historische Karte der Mongolei gefunden. Macht euch keine Sorgen. Wir sind eine friedliche und freie Nation🌏»

Er bezieht sich dabei auf das Mongolische Reich, das von 1206 bis 1368 bestand und im Zenit das grösste zusammenhängende Gebiet und das zweitgrösste Reich der Geschichte war (noch grösser war nur das British Empire). Das russische Reich kommt «erst» an dritter Stelle. Die mongolischen Nomadenkrieger eroberten unter Dschingis Khan mithilfe von dazumal modernen Kriegstaktiken grosse Teile Eurasiens.

Die Pointe hinter Elbegdordschs Seitenhieb ist klar: Würde die Mongolei wie Putin argumentieren, wäre es auch um Russland geschehen. Denn dieses wäre ja dann Teil des Mongolischen Reichs.

Und es wäre nicht X, wenn Elbegdordschs Reaktion nicht bereits selbst zum Meme gemacht werden würde.

Einige User treiben das «Spiel der historischen Ansprüche» noch weiter:

Was Putin dazu sagt, dass er vom mongolischen Ex-Präsidenten «geroasted» wurde? Das erfahren wir dann vielleicht in seinem nächsten Interview. Oder auch nicht. (hah)