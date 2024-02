Dabei spricht Carlson von einem zwiespältigen Eindruck, welchen das Interview bei ihm hinterlassen habe. «Ich weiss nicht genau, was ich davon halten soll», so Carlson. Vor allem der Anfang – Putins Monolog – habe ihn im ersten Moment irritiert.

Mit dem Interview endete Carlsons Beitrag aus Russland aber nicht. Der Moderator veröffentlichte für seine bezahlenden Kundinnen und Kunden einen neunminütigen Clip, in welchem er seine Eindrücke zum Interview teilt – zuerst wenige Minuten nach dem Gespräch noch im Kreml, dann am Abend in seinem Hotelzimmer.

So lief das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin – in 5 Punkten

In der Nacht auf Freitag gab Wladimir Putin erstmals seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine einem Amerikaner ein Interview – ausgerechnet dem Trump-Demagogen Tucker Carlson.

Uferweg-Gegner wohnt am See, ist Naturschutz-Präsident – und seine Familie verbaut den See

Heute ist Sirenen-Test: Erkennst du die Sirenen der Schweiz?

Am Mittwoch werden die Sirenen des Allgemein- und des Wasseralarms getestet. Erkennst du die verschiedenen Klänge?

Jeweils am ersten Mittwoch im Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Heute, am 7. Februar, ist es so weit: Der Sirenentest 2024 wird durchgeführt. Der allgemeine Alarm wird von 13.30 bis 14.00 Uhr getestet und der Wasseralarm von 14.10 bis 16.30 Uhr.