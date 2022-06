Stromausfall in Wien legt Prater und Stadion lahm – und sorgt für einzigartige Bilder

Die Notsituation im Prater konnte dann aber in relativ kurzer Zeit behoben werden. So hat der Park Zugang zu Notstromaggregaten. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken, wie ein Sprecher der Agentur APA bestätigte. Es gab keine Verletzte.

Im Vergnügungspark waren nicht nur die Lichter vom Stromausfall betroffen, sondern auch die Bahnen. Plötzlich standen diese still – und so sassen die Besucher zum Teil auf mehreren Meter Höhe fest. Einige teilten ihr Erlebnis auf Twitter .

Dabei blieben gemäss Medienberichten etwa 1500 Haushalte ohne Strom – aber nicht nur. Auch der bekannte Prater und das Ernst-Happel-Stadion waren betroffen, was für ganz spezielle Bilder in der Hauptstadt sorgte.

Am Montag ist es in Wien zu einem grossflächigen Stromausfall gekommen. Im zweiten Gemeindebezirk der österreichischen Hauptstadt war die Versorgung am Abend kurz nach 20 Uhr etwa eine Stunde weg.

Weitere Klage wegen sexueller Übergriffe: Kevin Spacey muss in New York vor den Richter

Wieso Coca-Cola als grösster Plastikverschmutzer der Welt gilt

In einigen Jahren dürfte in den Meeren mehr Plastik schwimmen als Fisch. An Stränden weltweit werden besonders häufig Deckel und Flaschen von Coca-Cola angespült. Der Megakonzern feilt an einem grünen Image – bisher ohne grossen Erfolg.

Seit knapp einem halben Jahrhundert zischt und spritzt es beim Drehen: Die PET-Plastikflasche wird im kommenden Jahr 50. Doch die einstige Allzweckwaffe der Getränkeindustrie hat sich längst zu ihrem grössten Imageproblem entwickelt. Einer der Marktführer hat besonders mit schlechter Presse und steigendem Druck aus Politik und Gesellschaft zu kämpfen.