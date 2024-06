RSF-Miliz nimmt kurzzeitig strategisch wichtige Stadt im Sudan ein

Im Sudan kämpfen seit April 2023 die Armee und die paramilitärische Gruppe (RSF) um die Macht. Der UN-Sicherheitsrat hat ein Ende der Kämpfe gefordert, was beide Seiten aber ignorieren. Millionen Menschen sind aufgrund der Gewalt auf der Flucht. Die Hauptstadt Khartum ist in grossen Teilen zerstört. Laut Hilfsorganisationen wie «International Rescue Commission» (IRC) droht dem Land die schlimmste humanitäre Krise weltweit. (saw/sda/dpa)

Die paramilitärische Gruppe «Rapid Support Forces» (RSF) hat am Wochenende kurzzeitig die sudanesische Stadt Singa im Südosten des Landes eingenommen. Die Miliz berichtete am Samstag auf X von einer Einnahme der Stadt. Die sudanesische Armee brachte sie am Sonntagmorgen jedoch wieder unter ihre Kontrolle, wie mehrere lokale Medien übereinstimmend berichteten.

Suche nach politischer Lösung im Libanon-Konflikt – das Nachtupdate ohne Bilder

Während die USA im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon Wege zur Vermeidung eines Krieges ausloten, geht der gegenseitige Beschuss der Gegner vorerst weiter. Die israelische Luftwaffe attackierte in Reaktion auf erneute Angriffe auf Gebiete im Norden Israels Stellungen der Hisbollah im Süden des Libanons, wie die israelische Armee am späten Freitagabend bekanntgab. Es wird befürchtet, dass sich ein möglicher Krieg zu einem regionalen Konflikt ausweiten könnte, in den auch die USA und der Iran hineingezogen würden. Die UN-Vertretung des Irans in New York warnte am Samstagmorgen auf der Plattform X, sollte Israel eine umfassende militärische Aggression gegen den Libanon beginnen, «wird es zu einem vernichtenden Krieg kommen».