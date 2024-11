Sudan «vor totalem Zusammenbruch» – Flüchtlingsrat-Chef Egeland alarmiert

Ohne eine Perspektive für die Menschen im Sudan könnten die Folgen auch in der EU spürbar werden, warnte Egeland: «Ich glaube, Europa hat noch immer nicht verstanden, dass sich ein weiterer Moment wie im Jahr 2015 anbahnt, in dem eine Million Menschen das Mittelmeer überqueren.» (rbu/sda/dpa)

Im Sudan herrscht seit April 2023 ein blutiger Machtkampf zwischen Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und dessen früherem Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo. Mehr als elf Millionen Menschen sind innerhalb des Sudans und in den Nachbarländern auf der Flucht. Den Konfliktparteien werden schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, unter anderem ethnische Vertreibungen in der Region Darfur.

Zwei Buslinien in Zürich wegen Eisglätte eingestellt +++ ÖV in Basel wieder normal

«Lebenslänglich für eine SMS»: Aufruf zur Freilassung des Schriftstellers Boualem Sansal

Eine algerische Nachrichtenagentur hat die Verhaftung des französisch-algerischen Schriftstellers Boualem Sansal am 16. November in Algier in einer scharf formulierten Meldung bestätigt. Literaturnobelpreisträger, aber auch Salman Rushdie, schliessen sich dem Aufruf des Goncourt-Preisträgers Kamel Daoud an, Sansals Freilassung zu fordern.

Algérie Presse Service, die Nachrichtenagentur, die dem algerischen Informationsministerium untersteht, bestätigte am Freitagabend in einem in scharfem Ton gehaltenen Artikel, dass der 75-jährige französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal am 16. November in Algier festgenommen worden sei. Die Agentur sprach nicht von einem Verschwinden, sondern von einer Festnahme.