Hungerkrise im Sudan: Milizen einigen sich auf Charta für Parallelregierung

Demnach soll die Charta den Weg zu einer «Regierung des Friedens und der Einheit» in den von den Rebellen kontrollierten Gebieten ebnen. Das Dokument wurde den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi unterzeichnet.

Nach knapp zwei Jahren Bürgerkrieg im Sudan haben die RSF-Miliz und mit ihr verbündete Gruppen eine Gründungscharta für eine Parallelregierung in dem nordostafrikanischen Land unterzeichnet. «Es ist vollbracht», hiess es am Sonntag aus dem Umfeld der Unterzeichner.

Darum könnte sich auch die Schweiz mit Trump in die Haare kriegen

Die Schweiz hat mit den USA einen Milliardendeal für die Beschaffung neuer Kampfjets abgeschlossen. Deren Produktion wird nun wohl deutlich teurer als gedacht. Schweizer Politiker befürchten deshalb Ärger mit Donald Trump.

Es ist so eine Sache mit Donald Trump: Wegen der unzähligen umstrittenen Dinge, die der US-Präsident tagaus tagein in die Welt posaunt, ist häufig unklar, was er nun wirklich ernst meint und was nicht.