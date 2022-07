«Dunkler Tag»: Keine Einigung auf Syrien-Hilfe im UN-Sicherheitsrat

Hintergrund ist eine seit 2014 bestehende UN-Resolution, die am Sonntag planmässig ausläuft. Die Regelung erlaubt es den Vereinten Nationen, wichtige Hilfsgüter über Grenzübergänge auch in Teile des Bürgerkriegslandes zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Russland, das die syrische Führung von Staatschef Baschar al-Assad stützt, hatte immer wieder signalisiert, dass es auch den letzten von einst vier Grenzübergängen - Bab al-Hawa im Nordwesten - schliessen möchte. (saw/sda/dpa)

Der UN-Sicherheitsrat hat sich zunächst nicht auf die Fortsetzung lebensnotwendiger humanitärer Hilfe für Millionen notleidende Syrer einigen können. Bei einer zuvor mehrfach verschobenen Sitzung legte Russland am Freitag in New York ein Veto gegen einen von Irland und Norwegen verfassten Resolutionsentwurf ein, der die Fortsetzung des wichtigen Hilfsmechanismus in dem Bürgerkriegsland um ein weiteres Jahr vorsah. China enthielt sich, die anderen 13 Mitgliedsländer stimmten dafür.

Mit Sanktionen in bisher nie gekanntem Ausmass will der Westen Putin von seinem Krieg in der Ukraine abbringen. Kann dies gelingen?

Die umfassenden Sanktionen, mit denen der Westen Russland belegt hat, zeigen Wirkung: Die russische Wirtschaft leidet massiv, selten stand das Land international so isoliert da. Doch Putin führt seinen Angriffskrieg unbeirrt weiter, Zeichen für ein Einlenken gibt es keine. Zudem sind die Energiepreise in die Höhe geschossen, Versorgungssicherheitsängste machen sich breit, der Weizen wird knapp, Hungerkatastrophen drohen. Nun machen sich erste Zweifel an der Sanktionspolitik des Westens bemerkbar.