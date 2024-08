Fans spekulieren – unterstützt Taylor Swift mit diesem Bild Kamala Harris?

Das Internet spekuliert mal wieder. Dieses Mal ist ein Instagram-Bild von Taylor Swift im Fokus. Ist das der Beweis für die Unterstützung von Kamala Harris? Oder ist alles nur heisse Luft?

Wegen diesem Bild wird im Internet mal wieder auf und ab spekuliert. Bild: Screenshot instagram

Taylor Swifts Wort hat Gewicht. Wenn der Superstar sich zu einem Thema äussert, kriegen das Millionen von Leuten mit – vielleicht sogar noch mehr.

Deswegen fragen sich Fans schon länger: Wird Swift offiziell Kamala Harris unterstützen und damit der demokratischen Kandidatin einen zusätzlichen Boost geben? Wie schon 2020, als sie ihre Unterstützung Joe Biden zugesprochen hat?

Einige Fans scheinen jedenfalls überzeugt: Swift unterstützt Harris. Zu finden sei der entscheidende Hinweis im Instagram-Profil der 34-Jährigen.

Swift postete am Dienstag anlässlich ihres Konzertes in Warschau eine Bilderreihe auf Instagram. Auf einem Bild ist dabei eine schwarze Silhouette im Hintergrund zu sehen. Diese Silhouette soll – so sehen es zumindest einige Fans – Kamala Harris zeigen.

Es gibt aber auch Gegenstimmen. Schaut man sich weitere Bilder des Konzertes an, kann man sehen, dass ihre Background-Sängerinnen in einem schwarzen Anzug auftreten. Es könnte also auch sein, dass das Bild einfach eine ihrer Background-Sängerinnen eingefangen hat.

Hier gut zu sehen: Die Background-Sängerin trägt einen schwarzen Anzug. Bild: screenshot istagram

Was stimmt, weiss schlussendlich nur die Sängerin selber. Vielleicht wird sie sich ja bald zum US-Wahlkampf äussern. Dann müssen die Fans auch nicht mehr spekulieren. (ome)