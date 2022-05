Putins Lächeln – und 23 weitere Bilder, die Russlands Militärparade auf den Punkt bringen

Am 9. Mai feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland. Doch an der diesjährige Parade in Moskau dominierte nur ein Thema: der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Präsident Putins Rede wurde deshalb mit Spannung erwartet. Die besten Bilder.

Russland begeht am 9. Mai mit dem «Tag des Sieges» über Nazi-Deutschland seinen wichtigsten Feiertag. Bild: imago-images

>> Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker

Die Parade auf dem Roten Platz begann um 9 Uhr Schweizer Zeit. Bild: keystone

Präsident Putin verfolgt die Parade. Bild: keystone

Die Ansprache vor der Basilius-Kathedrale. Bild: keystone

Die Militärmusik hat ebenfalls ihren Auftritt. Bild: keystone

Putin begründet den Einmarsch in die Ukraine in seiner Rede, er sei die «einzige Lösung» gewesen, um Russlands Sicherheit zu gewährleisten. Bild: keystone

Vor seiner Rede begrüsste Putin Veteranen des zweiten Weltkriegs. Bild: keystone

Nicht nur grosses Geschütz wird zur Schau gestellt, sondern auch Gewehre. Bild: keystone

Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Bild: keystone

Lautstarke Marine-Soldaten. Bild: imago-images

Traditionelle Zeremonie: Staatschef Wladimir Putin legt Blumen auf das Grab des unbekannten Soldaten. Bild: keystone

Bitte recht freundlich: Marine-Soldaten bei der Parade. Bild: keystone

Der Vorsitzende der Staatsduma Vyacheslav Volodin und die russische Vize-Premierministerin Tatyana Golikova. Bild: keystone

An der Waffenschau werden auch Panzerhaubitzen gezeigt. Bild: keystone

T-72B3M-Kampfpanzer. Bild: keystone

Die RS-24 Interkontinentalrakete. Bild: keystone

Das Buk-M3-Boden-Luft-Lenkwaffensystem. Bild: keystone

Der Rote Platz wurde unter anderem von Scharfschützen überwacht. Bild: keystone

Verteidigungsminister Sergei Shoigu nimmt die Parade ab. Bild: keystone

Vorwärts, Marsch! Bild: keystone

Nach der Parade ziehen die Zuschauenden wieder ab. Bild: keystone

Auch Patriarch Kyrill I., der Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche, zeigte sich an der Parade. Bild: imago-images