Auch in Russland ist ein offener Konflikt mit der Nato offiziell kein Thema. Noch konzentriert sich Russlands Präsident Wladimir Putin voll und ganz auf den Krieg in der Ukraine: Gemäss dem Institute of War (ISW) plant Russland in wenigen Tagen eine neue Grossoffensive. Unter Berufung auf russische Quellen berichten die Experten, der Angriff solle beginnen, sobald der aktuell matschige Boden gefroren und damit passierbar sei. Dies soll zwischen dem 12. Januar und 2. Februar der Fall sein.

Beim deutschen Verteidigungsministerium wollte man die geleakten Geheim-Informationen nicht kommentieren. Nur so viel: «Grundsätzlich kann ich Ihnen mitteilen, dass die Betrachtung unterschiedlicher Szenarien – und seien sie auch extrem unwahrscheinlich – zum militärischen Alltagsgeschäft gehören, insbesondere in der Ausbildung», meinte ein Sprecher des Ministeriums gegenüber der «Bild»-Zeitung.

Die deutsche Bundeswehr bereitet sich im Rahmen von Planspielen auf einen bewaffneten Konflikt gegen Russland vor. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, werden in einem Übungsplan des deutschen Verteidigungsministeriums Szenarien untersucht, in denen Russland ab kommendem Sommer den Westen angreifen könnte.

Macheten-Angriff in Berliner U-Bahnhof – zwei Personen verletzt

An einem U-Bahnhof in Berlin-Mitte sind zwei Personen mit Schnittverletzungen gefunden worden. Sie wurden mutmasslich mit einer Machete attackiert.

In Berlin sind am Sonntagabend zwei Personen offenbar mit einer Machete verletzt worden. Wie die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung schreibt, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr zum U-Bahnhof Hansaplatz im Hansaviertel in Mitte gerufen. Dort hatte es demnach zunächst eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gegeben.