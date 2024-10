Nach übereinstimmenden Informationen aus Seoul, Washington und Kiew sind Tausende nordkoreanischer Soldaten in den vergangenen Wochen nach Russland verlegt worden. Die Nato sieht darin eine erhebliche Eskalation des Konflikts. Putin bestreitet die Anwesenheit der Soldaten nicht und verweist darauf, dass auch die Ukraine auf Personal aus Nato-Staaten zurückgreife. (sda/dpa)

Seinen Angaben nach sind bereits 3'000 nordkoreanische Soldaten in russischen Ausbildungslagern für den Krieg. Ihre Zahl werde bald auf 12'000 steigen, schrieb Selenskyj. Zudem verhandelten Moskau und Pjöngjang über die Entsendung von Pioniertruppen sowie Zivilisten für die Arbeit in russischen Rüstungsbetrieben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft im Abwehrkampf gegen Russland auf Militärhilfe aus Südkorea nach dem Bekanntwerden der Entsendung nordkoreanischer Soldaten ins Kriegsgebiet. «Wir werden über Waffen reden», kündigte Selenskyj auf seinem Telegramkanal an. Die Ukraine sei stark an der Hilfe interessiert, speziell an Artillerie und Flugabwehr.

Wenn Putin bei Nordkorea Hilfe holt, will Selenskyj bei Südkorea anklopfen.

Bild: keystone

Nach dem Unwetter in Valencia herrscht in den betroffenen Gebieten Ausnahmezustand. Angehörige erzählen, was ihre Familien vor Ort erleben.

Valencia erlebt düstere Stunden, zwei Tage, nachdem ein verheerendes Unwetter in den südlichen Vororten der Stadt zu schweren Überschwemmungen geführt hat. Bilder von sich stapelnden Autos in schlammbedeckten Strassen und entlang zerstörter Autobahnen gehen um die Welt. Die Behörden sprachen zunächst von mindestens 95 Todesopfern, im Verlauf des Donnerstags stieg die Zahl auf 155 – allein in der Region Valencia.