Noch wird geteert. Doch auch hier werden die Spuren des Krieges so schnell wie möglich entfernt.

Nichts darf hier noch an die russischen Kriegsverbrechen erinnern. Mörtel und Farbe trocknen schnell. Die psychischen Wunden, das zeigte der Besuch eines NZZ-Teams , werden hingegen noch Jahrzehnte schmerzen.

«Eigentlich dachten wir, dass wir in einer sicheren Gegend leben», sagten Natalja und Rustem gegenüber Radio Free Europe, «die Zeit im Keller war furchteinflössend, während oben die Schlacht tobte.» Heute steht wenigstens der Schuppen wieder. Die Einschusslöcher im Haus erinnern daran, dass noch viel Arbeit vor dem Paar liegt.

Die Vokzalna – die Hauptstrasse durch Bucha in Richtung Kiew – wurde totalsaniert, erhielt neue Gehwege und einen neuen Fahrbelag, zerstörte Häuser wurden abgerissen oder renoviert.

Und noch einmal die Vokzalna-Strasse. Nichts erinnert hier daran, dass vor einem Jahr noch alles in Schutt und Asche lag.

Als Kriegsbeobachter den Schauplatz betraten, lagen Leichen von Exekutierten in den Strassen und Hinterhöfen, gefolterte und ermordete ukrainische Soldaten steckten kopfüber in Abwasserkanälen. Das Bild eines erschossenen Pensionärs, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, ging um die Welt.

Der Kiewer Vorort Bucha geht als besonders trauriges Kapitel in die Geschichtsbücher ein. Hier wurden die russischen Invasoren im Frühjahr 2022 zur Umkehr gezwungen. Doch bevor sie die Kleinstadt verliessen, massakrierten sie die Bevölkerung, zerstörten und plünderten Wohnhäuser, hinterliessen Tod und Verderben.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Darum warnen Informatiker eindringlich vor Office 365 an Schulen

Wie Chris Christie sich an Donald Trump rächen will

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Massiver Anstieg der Kosten – was jetzt auf die Schweizer Bevölkerung zukommt

Christus, Geld und die Aussicht auf schnellen Sex – was Schweizer Gurus antreibt

Julia wird zu Julian und will das Geschlecht loswerden: So urteilt das höchste Gericht

Er machte sich im TV über seine Ehe lustig – nun wurde er wegen Mord an Frau verurteilt

Rammstein schmeisst die Casting-Direktorin raus – was der Band alles vorgeworfen wird

200 Schwäne feiern Drogenparty in Mohnfeld – und kommen in Entzugsklinik

Die Suche nach dem Rausch und Hunderte ekstatische Individuen auf einem Fleck sind in speziellen Nachtclubs nichts Ungewöhnliches. In der Regel sind es allerdings Menschen, die ein solches Verhalten an den Tag legen und sich dort rhythmisch zur Musik bewegen.