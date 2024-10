Ukrainische Journalistin Viktoria Roschtschyna stirbt in russischer Haft

Roschtschyna verschwand im August 2023 in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten. Sie war aus dem von der Regierung kontrollierten Teil der Ukraine über Polen in die besetzten Gebiete gereist. 2022 war sie in der von russischen Truppen kontrollierten südukrainischen Hafenstadt Berdjansk schon einmal festgenommen, aber später wieder freigelassen worden. Zuletzt hatte Roschtschyna als freie Autorin unter anderem für das Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda gearbeitet. (sda/dpa/lyn)

Billie Eilish bereut Aussagen über ihre Sexualität und ihr Dating-Leben

Billie Eilish wurde bereits mit 18 Jahren zum Weltstar und nach ihrem Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ging es für sie nur noch weiter bergauf. Ende September startete ihre grosse «Hit Me Hard And Soft»-Tour, die sie 2025 auch nach Deutschland führen wird.