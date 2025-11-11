freundlich12°
DE | FR
burger
International
Ukraine

Ukrainekrieg: Kiew ohne Strom wegen Putins Angriffen

Kiew versinkt im Dunkeln – Putins Stromkrieg ist diesmal anders

Ballistische Raketen und Drohnen legen Kraftwerke lahm. Die ukrainische Hauptstadt muss den Strom rationieren – und bereitet sich auf den nächsten harten Kriegswinter vor.
11.11.2025, 13:46
Denis Trubetskoy, Kiew / ch media

In der Nacht vom 7. auf den 8. November führte Russland einen der bisher schwersten Luftangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur durch. Getroffen wurde unter anderem das Wärmekraftwerk Trypillja südlich von Kiew, das erneut ausser Betrieb gesetzt wurde. Die Folgen für die Hauptstadt sind einschneidend: Laut den neuen Abschaltplänen folgen auf sieben Stunden ohne Strom nur drei bis vier Stunden mit Elektrizität.

epa12516803 People walk with flashlights on a dark street during an electricity cut-off in Kyiv, Ukraine, Ukraine, 10 November 2025, amid the ongoing Russian invasion. The main target of the Russian s ...
Nach den russischen Luftangriffen läuft ein Einwohner mit einer Kopflampe durch die weitgehend abgedunkelten Strassen Kiews.Bild: keystone

Das Leben in Kiew hat sich über das Wochenende spürbar verändert – aber auch zuvor schon gab es Einschnitte bei Dingen, die nicht unmittelbar lebenswichtig sind. So trug der Fussballverein Obolon, der den gleichnamigen Stadtteil im Nordwesten der Stadt repräsentiert, sein Heimspiel in der höchsten Liga gegen Schytomyr aus.

Rund um das Stadion herrschte völlige Dunkelheit. Nur die Arena selbst wurde mit Generatoren betrieben. In der Halbzeitpause fiel selbst dort für einige Minuten das Licht aus. Der Grund: Der reguläre Strom war in Obolon gerade wieder verfügbar, und der Wechsel auf das Stadtstromnetz benötigt immer etwas Zeit. «Es ist ein surreales Gefühl, aber das ist unsere Realität», sagt Fussballfan Oleksandr, der sich über die 0:4-Heimniederlage ärgerte.

Seit Russland vor rund einem Monat erneut begonnen hat, gezielt die ukrainische Energieversorgung anzugreifen, gehören geplante Stromabschaltungen in Kiew wieder zum Alltag. Die bittere Ironie: Am 10. Oktober jährte sich zum dritten Mal der Tag, an dem Russland seine gezielten Angriffe auf die ukrainische Strominfrastruktur begann. Besonders in der Hauptstadt sind die Schäden diesmal erheblich. Nach offiziellen Angaben konnte Russland zwei der wichtigsten Wärmekraftwerke schwer beschädigen, eines davon soll sich gar in «kritischem Zustand» befinden.

Streit wegen der Luftabwehr

Wegen der Kiewer Kraftwerke ist zudem erneut ein offener Konflikt zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bürgermeister Vitali Klitschko entbrannt. Während es nahezu unmöglich ist, ein Kraftwerk gegen den direkten Treffer einer ballistischen Rakete zu schützen, könnten zusätzliche Betonbarrieren immerhin die Folgen von Drohnenangriffen abmildern. Aus dem Präsidialamt hiess es, in Kiew sei diesbezüglich «zu wenig getan» worden. Selenskyj selbst verzichtete an einer Pressekonferenz zwar auf namentliche Kritik, meinte jedoch vielsagend: «Ich will die Arbeit jener nicht kommentieren, die ohnehin nichts tun können.»

epa12510807 Ukrainian President Volodymyr Zelensky and members of the High Command General Headquarters attend a briefing for journalists in Kyiv, Ukraine, 07 November 2025. Zelensky spoke about the s ...
Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj. Bild: keystone

Einen Monat später deutet vieles darauf hin, dass sich der Fokus der russischen Angriffe nun zunehmend auf Kiew richtet – offenbar legt Russland derzeit grösseren Wert darauf, nicht die gesamte Ukraine lahmzulegen, sondern gezielt das Leben in der Drei-Millionen-Stadt zu treffen.

Von einem Kollaps ist die Hauptstadt zwar noch entfernt – zumal die vergleichsweise milden Temperaturen von durchschnittlich acht bis neun Grad den Bewohnern zugutekommen. Doch viele Haushalte verfügen kaum oder gar nicht über Heizung, obwohl die um zwei Wochen verschobene Heizsaison Ende Oktober offiziell begonnen hat.

«Kiew verfügte zu Beginn der Angriffe über ausreichende Energiekapazitäten, die Netze wurden renoviert», sagt der ehemalige Energieminister Iwan Platschkow gegenüber der Online-Zeitung «Telegraf». Doch die Sicherheitsreserven seien längst nicht mehr so hoch wie vor dem Krieg. Die getroffenen Kraftwerke seien zentrale Strom- und Wärmequellen. Man arbeite zwar an der Reparatur beschädigter Transformatoren und Anlagen, doch die Sicherheitsmarge bleibe gering. «Die Lage ist angespannt», so Platschkow.

Hälfte des Tages ohne Strom

Laut den meisten Experten muss Kiew in diesem Winter – je nach Witterung – damit rechnen, rund die Hälfte des Tages ohne Strom zu verbringen. Im schlimmsten Fall drohen sogar wochenlange Ausfälle, sollte Russland seine Angriffe in der bisherigen Intensität fortsetzen.

epa12516807 People walk with flashlights on a dark street during an electricity cut-off in Kyiv, Ukraine, Ukraine, 10 November 2025, amid the ongoing Russian invasion. The main target of the Russian s ...
So könnte es diesen Winter in Kiew öfter aussehen, dunkel und düster.Bild: keystone

«Wir haben den harten Winter 2022/2023 überstanden, als wir hier einmal 72 Stunden keinen Strom hatten», erinnert sich Petro Kutscherenko, der in Kiew eine kleine Kette von Kaffeehäusern betreibt. Damals gab es weder Heizung noch Leitungswasser, zeitweise auch kein Mobilfunknetz. «Man passt sich an alles an. Wir sind mit Generatoren und Benzin vorbereitet, auch wenn es teuer ist. Man muss einfach weitermachen.»

Der Kiewer Maksym Krawez hat sich wie viele eine teure Powerstation angeschafft, mit der er bis zu zwölf Stunden Internet überbrücken kann. Freunden habe er dasselbe geraten – viele hätten die Warnungen aber auf die leichte Schulter genommen, weil die letzten beiden Winter weniger schlimm ausfielen als befürchtet. Nun steige das Interesse – und mit diesem die Preise. «Ich bin jedenfalls auf fast alles vorbereitet», sagt Krawez. «Das Einzige, was wirklich gar nicht geht, wäre ein kompletter Ausfall der Kanalisation.» Ob Russland auch das durch seinen Bombenterror erreichen kann, werde sich in den kommenden Wochen zeigen. (aargauerzeitung.ch)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt
1 / 8
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt

Der Bund lanciert im November 2025 erstmals eine nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt.
quelle: edi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Kaffee kostet ... einfach wirklich verdammt viel
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Eidg. dipl. Kommentarspalter
11.11.2025 13:59registriert Dezember 2015
...und dann schwenken wir wieder auf die offizielle Schweiz, die weder Strommasten, noch Generatoren, noch Knowhow, noch sonst irgendwas liefert, das – komplett neutralitätskonform – der leidgeplagten ukrainischen Zivilbevölkerung helfen würde.

Oh, fast gings vergessen: Wir haben doch mal so ein Minenräumfahrzeug gespendet. Man sollte das Jubiläum der Übergabe jeweils frenetisch auf dem Bundesplatz feiern.

Darüber dürfen wir vor Stolz platzen.
254
Melden
Zum Kommentar
6
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Shutdown vor Ende: US-Senat beschliesst Haushalt definitiv
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Knappe Mehrheit an der Universität Basel wünscht eine vegane Mensa
4
Schweizer Unternehmer bei Trump: Ein möglicher «Deal» sorgt für Wirbel
5
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
Meistgeteilt
1
Russland blockiert SIM-Karten zum Schutz vor Drohnen +++ Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk
2
Syriens Präsident al-Scharaa schliesst Annäherung an Israel vorerst aus
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
5
Ons Jabeur ist schwanger +++ George als Sündenbock bei Wizards-Niederlage
3000 Kilometer durch den Dschungel: Indigene Aktivisten erreichen Klimagipfel
3000 Kilometer per Schiff von den Anden bis in den Amazonas: So sind mehr als 60 indigene Aktivistinnen und Aktivisten zur Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém gereist.
«Wir sind in Ecuador gestartet und dann nach Peru, Kolumbien und Brasilien gereist, um die verschiedenen Realitäten der Gebiete in diesem fragilen Ökosystem, dem Amazonas, kennenzulernen und zu verstehen», erzählt der Aktivist Leo Cerda bei der mit bunten Flaggen und kämpferischen Schlachtrufen begleiteten Ankunft der «Amazon Flotilla» am Hafen von Belém.
Zur Story