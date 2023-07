Wegen Russlands Krieg: Das Herz der Kornkammer Europas droht zur Wüste zu werden

Dazu kommt, dass der Fluss Dnipro als wichtigster Exportweg noch lange nicht so nutzbar sein wird wie vor dem Krieg. Lissitsa: «Ich gehe davon aus, dass die landwirtschaftlichen Folgen der Überschwemmung aber auch des Krieges bis zu einem Jahrzehnt spürbar sein werden.»

Besonders beim Sonnenblumenöl dürfte es laut Lissitsa in den kommenden Jahren zu einer globalen Knappheit kommen, und zwar unabhängig davon, wie die aktuellen Verhandlungen mit Russland über die Exporte enden. «Längerfristig ist davon auszugehen, dass in den Gebieten, die direkt oder indirekt von der Überflutung betroffen sind, noch über Jahre hinaus keine Landwirtschaft möglich sein wird», sagt der Agrarexperte.

Noch wichtiger als beim Weizen ist die Ukraine als Exporteur von Mais und insbesondere Sonnenblumenöl. 40 Prozent der globalen Jahresproduktion an Sonnenblumenöl stammten vor dem Krieg aus der Ukraine.

Das russische Vorgehen scheint Erfolg zu haben. Gemäss Medienberichten denkt die EU darüber nach, Russland Zugeständnisse zu machen, wenn es der Verlängerung zustimmt. Er habe kürzlich mit dem ukrainischen Landwirtschaftsminister gesprochen, so der Geschäftsführer. «Er hat mir bestätigt, dass sehr hart verhandelt wird, wollte sich aber nicht zu Details äussern.»

Eine Regelung, die zeitlich befristet ist und über deren Verlängerung aktuell verhandelt wird. Kurz bevor sie Mitte Mai abgelaufen wäre, hat man sich auf eine zweimonatige Verlängerung geeinigt. Mitte Juli wird es also auslaufen, wenn es nicht noch einmal verlängert wird. Russland pokere sehr hoch und wolle die Situation als Druckmittel gegen die Ukraine und den Westen benutzen, sagt Lissitsa.

Insbesondere in armen Ländern löste die Situation grosse Ängste vor Hungersnöten aus. «Die fehlenden Exporte aus der Ukraine waren eine globale Katastrophe», erklärt Lissitsa. Eine Beruhigung fand erst statt, als sich Russland und die Ukraine unter Vermittlung der Türkei in Ankara auf eine Exportregelung einigten.

Was ein Ausfall der ukrainischen Exporte für den Weltmarkt bedeutet, wurde letztes Jahr sichtbar. «Nach Beginn des Krieges ist der Preis für eine Tonne Weizen von 220 auf 450 Euro hochgeschossen», erinnert sich Lissitsa.

«Heute sind es noch zwischen 16 und 17 Millionen Tonnen jährlich», so der Experte und betont die Bedeutung des Agrarsektors für die gesamte Wirtschaft der Ukraine . «Seine Rolle ist nicht zu unterschätzen.»

Die Ukraine, und besonders ihr Süden, gilt wegen der dort besonders fruchtbaren Erde als Kornkammer Europas. Das Land produzierte vor dem Krieg zwischen 30 und 35 Millionen Tonnen Weizen jährlich, was sie zum weltweit sechstwichtigsten Getreideproduzenten machte. Ihre Produktion entsprach etwa zehn Prozent der Jahresweltproduktion.

Alex Lissitsa hält diese Einschätzung sogar noch für untertrieben. Der Agrarökonom ist Präsident der Vereinigung der ukrainischen Agrarwirtschaft und Geschäftsführer eines der grössten Landwirtschaftsunternehmen des Landes und sagt: «Ich gehe davon aus, dass direkt und indirekt gegen zwei Millionen Hektar betroffen sind.» Das entspricht etwa der Hälfte der Landesfläche der gesamten Schweiz . Der wirtschaftliche Schaden sei enorm, so Lissitsa.

Ob die überfluteten Flächen jemals wieder landwirtschaftlich genutzt werden können, ist fraglich. In den Fluten befanden sich laut ukrainischen Angaben zahlreiche Chemikalien.

Bis zu zwei Millionen Hektaren landwirtschaftlicher Fläche in der Südukraine können durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms nicht mehr mit Wasser versorgt werden. Was das für die globale Ernährungssicherheit bedeutet.

Bombenkrater auf Feld: Die Landwirtschaft in der Südukraine steht am Abgrund.

Bombenkrater auf Feld: Die Landwirtschaft in der Südukraine steht am Abgrund. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Pedersen verhindert nächsten Philipsen-Triumph +++ Verstappen holt Pole in Silverstone

Immer mehr Schlangen rund um den Zürichsee – das Wichtigste dazu in 3 Punkten

Feuerwerk, Drohnenshow und 9 weitere Highlights, die du am Züri Fäscht erleben musst

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

Das musst du zur neuen Meta-App Threads wissen

In nur wenigen Stunden wurde die App Threads zum grössten Konkurrenten von Twitter – und das, obwohl sie noch nicht einmal fertig entwickelt ist.

Am Donnerstag hat Mark Zuckerberg die neue Meta-App Threads lanciert. Schon nach wenigen Stunden kann die Software mit Twitter konkurrieren und hat mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Auch auf Social Media wird die neue App rege diskutiert. Doch was kann man damit eigentlich anstellen? Und wie kannst auch du sie benutzen? Im Video erklären wir es dir – in unter zwei Minuten: