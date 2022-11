Video: instagram/banksy

Banksy reiste in die Ukraine – und machte Kunst aus Trümmern

Er verwandelt Trümmer in Kunst: Der Street-Art-Künstler Banksy reiste offenbar ins Kriegsgebiet – um kriegszerstörte Gebäude zu besprühen.

Eine Turnerin hält auf einem Trümmerhaufen einen Handstand. Eine weitere steht auf einem Stuhl, trägt eine Gasmaske und hält einen Feuerlöscher in der Hand. Kinder wippen auf einer Panzersperre und ein zierlicher Judoka wirft einen grossen, starken Mann, der Putin ähnlich sieht, zu Boden.

Dies sind keine Szenen aus dem Krieg, sondern Kunstwerke, die in kriegszerstörten Städten der Ukraine entstanden sind. Dahinter steckt niemand anders als der britische Street-Art-Künstlers Banksy.

Die Werke sind vor einigen Tagen in verschiedenen Orten der Ukraine entdeckt worden. In den sozialen Medien wurde daraufhin spekuliert, ob Banksy ins Kriegsgebiet gereist sei, um sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen. Auf Instagram bekennt sich der unbekannte Künstler nun zu diesen sieben Werken:

Eine Frau balanciert auf einem Trümmerhaufen. Bild: keystone

Eine Frau mit Gasmaske, Morgenmantel und Lockenwickler steht mit einem Feuerlöscher auf einem Stuhl. bild: Banksy

Ein Mädchen und ein Junge wippen auf einer Panzersperre. bild: ap

Ein kleiner Judoka wirft einen starken Mann zu Boden. Bild: keystone

Ein Teil dieses Bildes stammt von Banksy (also nicht das Teil, das einen Atomsprengkopf darstellen soll). bild: instagram

Eine Ballerina mit einer Halskrause, die ein Band in der Hand hält. bild: instagram

Ein Mann mit einem langen Bart hockt in einer Badewanne und schrubbt sich den Rücken. bild: instagram

Die Wandmalereien befinden sich unter anderem in der Hauptstadt Kiew sowie in den stark zerstörten Kleinstädten Irpin und Borodjanka, in denen zahlreiche Massengräber entdeckt wurden.

Im Bekenntnisvideo sieht man den Künstler, wie Hausruinen besprüht. Sein Gesicht wird nicht gezeigt. Stattdessen steht die ukrainische Bevölkerung im Fokus, darunter eine Frau mit ihrem Kind.

Video: instagram/banksy

Die Mutter steht mit ihrer Tochter vor den Ruinen eines Gebäudes, das früher der Kindergarten des kleinen Mädchens gewesen sei. «Das Gebäude wurde von einer Bombe getroffen. Viele Menschen sind gestorben», sagt die Mutter.

Eine weitere Szene zeigt, wie die Ukrainerin ihr weinendes Kind tröstet:

«Weine nicht, Schatz. Wir haben schon so viel geweint, wir haben keine Tränen mehr.»

Am Ende des Kurzvideos erscheint ein Schriftzug mit den Worten: «In Solidarität mit den Menschen der Ukraine».

Für Kunst, die auf Missstände aufmerksam macht – und verborgene Helden in den Fokus stellt, dafür ist Banksy bekannt. Wer sich hinter den Wandmalereien – und dem Antonym Banksy verbirgt, ist nicht bekannt. Der Künstler bemüht sich, seine Identität geheim zu halten. Seine Kunst ist überall auf der Welt vertreten – nun auch im Kriegsgebiet der Ukraine.

(cst)