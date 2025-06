Pride in Budapest: Jetzt wittert Orbáns Regierung eine Verschwörung der EU

Orbans Verbot war ein Schuss in den Ofen – Pride in Budapest zieht Rekordmassen an

Die Beteiligung der EU-Abgeordneten löste Entrüstung in der rechten Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán aus. Regierungssprecher Zoltán Kovács warf der Opposition vor, «mit ausländischer Unterstützung» gegen nationale Gesetze aufgewiegelt und «Ungarns Souveränität verhöhnt» zu haben. Die Pride sei auf «Befehl aus Brüssel» erfolgt, so Kovács weiter. Die ungarische Regierung betonte, man werde sich nicht von der «woken Kultur» fremder Staaten vereinnahmen lassen, berichtet der «Spiegel» .

Am Samstag fand in der ungarischen Hauptstadt Budapest die grösste Pride-Parade seit drei Jahrzehnten statt. Mehr als 200'000 Menschen demonstrierten dort laut Angaben der Veranstalter für die Rechte von queeren Menschen. Auch EU-Abgeordnete reisten an – und zeigten Flagge.

Trotz polizeilichem Verbot demonstrieren am Samstag in Budapest Zehntausende für LGBTQ-Rechte. Ungarns Regierung wittert eine Verschwörung.

Frankreichs Premier hält an Korrektur von Rentenreform fest

Frankreichs Premierminister François Bayrou hält an der für sein politisches Überleben wichtigen Nachbesserung der umstrittenen Rentenreform von 2023 fest. Die Sozialpartner hätten während viermonatiger Beratungen zwar noch keine Einigung, aber Übereinstimmung in vielen Punkten erzielt, sagte Bayrou in Paris. Die Beratungen sollten daher in eine dreiwöchige Verlängerung gehen, um zu einer Abmachung zu gelangen. Ansonsten werde die Regierung selbst im Herbst eine Gesetzesreform mit den erzielten Kompromissen ins Parlament einbringen.