Verliebt im Gucci-Pyjama: Billie Eilish und Jesse Rutherford. Bild: keystone

Billie Eilish hat einen Freund – ihre Fans haben nicht nur Freude an ihm

Billie Eilish ist vergeben. Mit einem unkonventionellen gemeinsamen Auftritt an einer Gala machen sie und Sängerkollege Jesse Rutherford ihre Liebe öffentlich. Ihre Fans sind nicht nur erfreut. Der Grund: ein Altersunterschied von 11 Jahren.

Gerüchte gab es nach Fotos, auf denen Eilish und Rutherford Händchen haltend zu sehen waren, schon länger und inoffiziell offiziell machte die Sängerin ihre Beziehung schon an Halloween, als sie auf Instagram mehrere Fotos postete auf denen sie mit Rutherford zu sehen ist.

Doch nun traten die «Bad-Guy»-Sängerin und Rutherford das erste Mal gemeinsam öffentlich auf. Und dafür haben sie sich offenbar etwas Spezielles überlegt. An einer Gala im Los Angeles County Museum of Art warfen sich zwar in Schale für den Roten Teppich – allerdings nicht unbedingt so, wie das üblich ist. Die beiden marschierten nämlich im Schlafzimmerlook auf, gehüllt in eine Decke und Pyjamas von Luxuslabel Gucci.

Dass Rutherford und Eilish nun offiziell ein Paar sind, kommt nicht bei allen Fans der 20-Jährigen gut an. Denn Rutherford ist 31 und damit elf Jahre älter als Eilish – und dieser Altersunterschied wird teilweise äusserst kritisch beäugt.

Hinzu kommt, dass Eilish den Frontmann der Alternative-Rock-Band The Neighbourhood seit mindestens fünf Jahren kennt, wie ein Foto aus dem Jahr 2017 beweist, wie das Onlineportal Yahoo schreibt. Die Sängerin war damals erst 15 Jahre alt.

Die beiden Verliebten scheinen allerdings wenig auf die Meinung der Öffentlichkeit zu geben, wie ihre wohl ironisch gemeinten Kostüme zu Halloween zeigen. Während sich Rutherford als alter Mann verkleidete, trat Eilish als demonstrativ verjüngte Puppe auf.

Eilish und Rutherford an Halloween. Bild: instagram/billie eilish

(con)