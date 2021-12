Verfahren gegen Gefängniswärter von Epstein eingestellt

Tod in der Zelle: Jeffrey Epstein Bild: AP

Einen Tag nach der Verurteilung der Vertrauten des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat die US-Justiz das Verfahren gegen die Gefängniswärter Epsteins eingestellt.

In einem Gerichtsbeschluss des Bundesgerichts in Manhattan, der am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde, erklärte Staatsanwalt Damian Williams die Einstellung der Strafverfolgung gegen die beiden vom Dienst suspendierten Justizangestellten.

Die Strafverfolgungsbehörden hatten die beiden Wärter eines New Yorker Gefängnisses im November 2019 beschuldigt, ihren Aufsichtspflichten in der Nacht im August, in der sich Epstein nach offiziellen Angaben erhängte, nicht nachgekommen zu sein. Demnach hätten sie an ihren Schreibtischen im Internet gesurft, anstatt die Gefängniszellen regelmässig zu kontrollieren.

Der schwerreiche Investor Epstein, der mit bekannten Grössen aus Politik und Gesellschaft wie den früheren Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump und Microsoft-Gründer Bill Gates verkehrte, soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Er war im Morgengrauen des 10. August tot aufgefunden worden. (aeg/sda/afp)