George Floyd: Seine Träume, seine letzten Worte, seine Verbrechen



Bild: keystone

Seine Träume, seine Verbrechen, seine letzten Worte – das war George Floyd

Am Dienstag blickt die ganze USA nach Houston, wo George Floyd beigesetzt wird. Ein kurzer Rückblick auf ein viel zu kurzes Leben.

Seine letzten Worte

Seine letzten Worte gingen um die Welt. In den knapp fünf Minuten, in denen George Floyd unter dem Knie des Polizisten Derek Chauvin um seine Leben kämpfte sagte er:

«Es ist mein Gesicht, Mann

Ich hab nichts Schlimmes gemacht, Mann

Bitte

Bitte

Bitte, ich kann nicht atmen

Bitte, Mann

Bitte, irgendjemand

Bitte, Mann

Ich kann nicht atmen

Ich kann nicht atmen

Bitte

Mann, ich kann nicht atmen, mein Gesicht

Stehen Sie auf

Ich kann nicht atmen

Bitte, ein Knie auf meinem Nacken

Ich kann nicht atmen

Scheisse

Ich werde

Ich kann mich nicht bewegen

Mama

Mama

Ich kann nicht

Mein Knie

Mein Nacken

Ich kann nicht mehr

Ich kann nicht mehr

Ich habe Platzangst

Mein Bauch tut weh

Mein Nacken tut weh

Alles tut weh

Ein Schluck Wasser oder so was

Bitte

Bitte

Ich kann nicht atmen, Officer

Bringen Sie mich nicht um

Sie werden mich umbringen, Mann

Kommen Sie schon, Mann

Ich kann nicht atmen

Ich kann nicht atmen

Sie werden mich umbringen

Sie werden mich umbringen

Ich kann nicht atmen

Ich kann nicht atmen

Bitte, Sir

Bitte

Bitte

Bitte, ich kann nicht atmen.»

Millionen von Menschen haben sich die brutale Szene auf dem Video angesehen, als George Floyd sein Leben verlor. Der Tod des Afroamerikaners löste Proteste aus, die sich über den ganzen Globus verbreiteten.

Doch wer war George Floyd, dessen Namen mittlerweile die halbe Welt kennt?

>>> Hier geht es zur Liveübertragung von George Floyds Beerdigung

Seine Kindheit und Jugend

Floyd verbrachte die meiste Zeit seiner Jugend und Kindheit in Houston. Er wuchs im Stadtteil «Third Ward» auf, der hauptsächlich von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern bewohnt wird. Armut und Gewalt prägten das Bild des Quartiers. Seine Mutter, die vor zwei Jahren verstarb, zog Floyd alleine gross.

Die New York Times sprach mit verschiedenen Wegbleitern des Verstorbenen. Demnach war Floyd einer, der immer versuchte, gute Stimmung zu verbreiten. Wenn seine Football-Mannschaft ein Spiel verloren habe, dann habe Floyd seine Kameraden immer kurz trauern lassen, nach wenigen Minuten aber wieder Witze gerissen, erinnert sich Herbert Mouton, der heute 45 Jahre alt ist. «Er wollte nie, dass wir uns zu lange schlecht fühlen.»

Ein anderer Freund, Jonathan Veal, erinnert sich an die Träume, die Floyd im Abschlussjahr an der Highschool hatte. «Ich will die Welt berühren», soll er Veal gesagt haben. «Es war einer der ersten Momente, an die ich mich erinnerte, nachdem ich erfahren hatte, was mit ihm geschehen war», sagt Veal heute. «Damals konnte er sich nicht vorstellen, dass die Welt auf diese tragische Weise seinen Namen erfahren würde.»

Damals, in der Highschool, wollte Floyd durch den Sport «die Welt berühren». Nicht zuletzt dank seiner Grösse, Floyd war fast zwei Meter gross, war er im Sport sehr erfolgreich. Ein Video, das nach seinem Tod im Netz zirkulierte, soll Floyd zeigen, wie er 1992 einen Touchdown landete, der seinem Football-Team half, die Staatsmeisterschaften zu gewinnen.

Here’s George Floyd scoring a touchdown in ‘92. What a play. Yates HS game hero.



Probably seems like a lifetime ago to Floyd’s family and friends.



Now, they’re planning his funeral while protestors march in his name. #georgefloyd #abc13 https://t.co/v7hWULfled pic.twitter.com/S5RLFM1Pwh — Courtney Fischer (@CourtneyABC13) May 27, 2020

Floyd trumpfte nicht nur im Football, sondern auch im Basketball. Dank seiner sportlichen Begabung erhielt Floyd sogar ein Stipendium und schaffte es ans College.

Seine Verbrechen

Dank des Stipendiums verliess Floyd seine Heimat Houston in Richtung Florida. Lange blieb er jedoch nicht am College, er kehrte zurück, ohne einen Abschluss zu machen. Nach seiner Rückkehr nach Houston versuchte sich Floyd als Rapper und kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt.

Etwa im Jahr 2004, als er für einen Zehn-Dollar-Drogendeal zehn Monate ins Gefängnis musste. Floyd beging nicht nur kleinere Diebstähle und Drogendelikte, sondern war auch an einem grösseren Raubüberfall beteiligt. Zu fünft überfielen sie ein Haus einer Frau. Einer der Mittäter gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, um sich Zutritt in ihr Haus zu verschaffen. Floyd selber bedrohte das Opfer mit einer Waffe und wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.

Sein Neustart

Nach seiner Gefängnisstrafe engagierte sich Floyd in einer Kirchgemeinde in Houston. Antrieb gab ihm dabei die Geburt seiner Tochter Gianna Floyd, die nach seinem Tod sagte: «Daddy hat die Welt verändert.»

Pastor Patrick Ngwolo erinnert sich in der New York Times an die vielen Gottesdienste, die auf einem Basketballcourt abgehalten wurden. «Wir haben die Leute auf dem Court in diesem alten Pferdetrog getauft. Und er hat das Ding immer allein auf den Court geschleppt.» Er sei eine Vaterfigur für die jüngeren Mitglieder gewesen, so Ngwolo.

Bild: keystone

Dann kam der Entscheid, nach Minnesota umzuziehen. Mithilfe eines christlichen Programms wollte Floyd dort den Neustart wagen.

Anfang 2017 startete Floyd als Sicherheitsmitarbeiter bei einer Einrichtung für Obdachlose. Er fiel dabei auf, wie er die Mitarbeitenden des Heimes immer bis zum Auto begleitete. Dennoch schaute sich Floyd nach anderen Job-Möglchkeiten um und wurde Türsteher bei einer Bar.

Der Besitzer der Bar, Jovanni Thunstrom, sagt über Floyd: «Ich habe seine Einstellung sofort gemocht. Er war einer, der deine Hand mit beiden Händen schüttelt. Er verneigte sich, um dich zu grüssen.» Floyd habe sich schnell ins Team eingefügt, so Thunstorm.

Doch dann kam die Corona-Krise und die traf Floyd doppelt hart. Nicht nur infizierte er sich selbst mit dem neuartigen Virus, er verlor auch seinen Job, da alle Bars und Restaurants in Minnesota schliessen mussten.

Dennoch gab Floyd nicht auf. Zusammen mit seiner Freundin wollte er ein Restaurant mit dem Namen «Convict Kitchen», «Verurteilten-Küche», eröffnen. Darin sollten Gerichte angeboten werden, die ihn an die Zeit im Gefängnis erinnern sollten.

Doch sein Traum sollte nie Realität werden. Am 25. Mai versuchte Floyd mit einer mutmasslich gefälschten 20-Dollar-Note Zigaretten zu kaufen. Die Laden-Mitarbeiter riefen die Polizei – wenig später war er tot.

Am Dienstag dem 9. Juni wird Floyd in Houston neben seiner Mutter beigesetzt. Nach ihr hatte er in seine letzten Minuten gerufen, ehe er nicht mehr atmen konnte. (cma)

