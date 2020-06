In Washington DC kam es gestern Abend zu einem ergreifenden Moment: Ein Mann singt «Lean on Me» von Bill Withers. Begleitet wird er von einem Klavier.

Ihm hören Tausende Menschen zu, wippen im Takt mit, halten ihre Smartphones und Feuerzeuge hoch. Dann stimmen viele der Protestierenden ein, singen mit.

Taylor Popielarz, ein Journalist, fasst die surrealen Verhältnisse zusammen: Auf der einen Seite friedvolle Demonstranten, die am Boden sitzen und singen – und auf der anderen Seite Soldaten und Polizisten vor ihren Militärfahrzeugen, die das Weisse Haus beschützen.

Die gute Stimmung ist fassbar, ein Twitter-User postete unter anderem weitere Videos und titelte: «Und sie haben angefangen zu tanzen! Verbreitet das! Das sind friedliche Proteste in DC!»

Ein «Bild für die Geschichtsbücher», wie der Journalist meint? Diese Einschätzung wollen wir lieber den Historikern überlassen, aber eindrücklich ist es schon.

Übrigens: Schon vor einigen Tagen war der gleiche Song zu hören. Damals noch direkt vor dem Weissen Haus:

Und weil es so ein schönes Lied ist, hier eine Liveversion von Bill Withers: