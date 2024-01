Gegenwärtig sieht es so aus, als würden sich Donald Trump und Joe Biden erneut um die Präsidentschaft der USA duellieren. Bild: shutterstock/keystone

Alles zu den US-Vorwahlen: Die wichtigsten Termine, Umfragewerte und Kandidaten

Die US-Bürgerinnen und -Bürger wählen am 5. November 2024 einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Joe Biden kandidiert für eine zweite Amtszeit. Zurück ins Weisse Haus möchte auch Ex-Präsident Donald Trump.

Es wird ein spannendes Rennen um die US-Präsidentschaft. Joe Biden geht als Amtsinhaber mit historisch schlechten Zustimmungswerten in den Wahlkampf. Auf der anderen Seite scheint der vor vier Jahren abgewählte Donald Trump trotz oder dank Skandalen und juristischer Verfolgung beim amerikanischen Volk weiter Boden gutzumachen. Doch er muss sich erst gegen zwei Herausforderer aus der eigenen Partei stellen. So sieht die Ausgangslage aus:

Die Kandidatinnen und Kandidaten der US-Wahl

Republikaner

Spitzenreiter bei den Republikanern ist laut aktuellen Umfragen Donald Trump. Dahinter duellieren sich Ron DeSantis und Nikki Haley. Aus dem Präsidentschaftsrennen ausgestiegen ist kürzlich hingegen der frühere republikanische Gouverneur von New Jersey, Chris Christie.

Ron DeSantis und Nikki Haley während der TV-Debatte auf CNN am 10. Januar. Bild: keystone

In der letzten TV-Debatte vom 10. Januar kritisierten Haley und DeSantis den früheren Präsidenten Trump, der nicht an der Debatte teilnahm, nur zaghaft. DeSantis meinte zum Beispiel, ein Politiker müsse «Diener des Volkes» und nicht «Herrscher über das Volk» sein. Haley sagt für eine Wiederwahl Trumps «vier weitere Jahre Chaos» voraus. In einer eigenen Show auf Fox News hielt sich Trump mit Dreckwerfen hingegen nicht zurück. Ohne ihn würde DeSantis «in einer Pizzeria arbeiten», sagte Trump in seiner Ansprache.

Doch Trump muss sich nicht nur gegen seine Konkurrenz durchsetzen, er kämpft auch auf juristischem Wege um die Präsidentschaft. In den Bundesstaaten Maine und Colorado wurde Trump wegen seiner Verbindungen zum Kapitol-Sturm von 2021 von den Vorwahlen ausgeschlossen. Am 8. Februar befasst sich das Oberste Gericht der USA mit dem Fall. Welche Folgen das Urteil haben könnte, ist jedoch unklar.

Demokraten

Bei den Demokraten kennt Amtsinhaber und Spitzenreiter Joe Biden bislang nur einen Gegner: Donald Trump. Wiederholt warnte Biden vor weiteren vier Jahren Trump: «Dies ist die erste nationale Wahl seit dem Aufstand vom 6. Januar, als der amerikanischen Demokratie ein Dolch an die Kehle gesetzt wurde», so Biden Anfang Januar in Pennsylvania. Weiter bezeichnete er Trump als «Verlierer», «Chef-Wahlleugner» und warf ihm vor, Sprache der Nazis zu benutzen.

Dean Phillips beabsichtigt, Joe Biden herauszufordern, bleibt aber wohl chancenlos. Bild: keystone

Biden gilt bei den Demokraten klar als aussichtsreichster Bewerber für den Sieg bei den Vorwahlen. Er zog 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weisse Haus ein. Bei der Wahl im November dieses Jahres wird er 81 Jahre alt sein. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Bidens erster Mitbewerber Dean Phillips argumentiert genau deshalb gegen eine weitere Amtszeit des amtierenden Präsidenten. Auch die 71 Jahre alte Autorin Marianne Williamson möchte für die Demokraten antreten, beide gelten aber als völlig aussichtslos. Die Kandidaturen dürften allenfalls symbolischen Wert haben.

Autorin Marianne Williamson ist ebenfalls bereits 71 Jahre alt. Bild: keystone

Weitere

Robert F. Kennedy Jr.

Jill Stein

Cornel West

Der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, wollte erst als Demokrat zur Präsidentschaft antreten, hatte sich im Oktober 2023 aber entschieden, stattdessen als parteiloser Kandidat ins Rennen zu gehen. Er hat bislang besonders durch Äusserungen verschiedener Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam gemacht.

Der Neffe und Namensvetter des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy will als Parteiloser an den US-Wahlen mitmischen. Bild: keystone

Jill Stein dürfte allen ein Begriff sein, die die Präsidentschaftswahlen 2016 mitverfolgt hatten. Sie trat damals für die Green Party an und forderte nach der Wahl Donald Trumps in drei wichtigen Swing States eine Neuauszählung der Stimmen. Cornel West ist Theologe und lehrt an den Universitäten Princeton und Harvard.

Die Umfragen

US-Präsidentschaftswahl

Kommt es zum Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump? Bild: keystone

Der Datenhub FiveThirtyEight sammelt alle Umfragen, die im Kontext der US-Wahlen im November stattfinden. In jenen Umfragen, die von einem Duell Biden vs. Trump ausgehen, sieht es aktuell äusserst knapp aus. In der letzten des Economist lagen beide Kandidaten gar gleich auf.

Republikanische Vorwahl

Deutlicher sieht es in den Prognosen für die Vorwahlen aus. Bei den Republikanern liegt Donald Trump laut FiveThirtyEight mit fast 50 Prozentpunkten Abstand vor DeSantis und Haley, die sich ein Duell um Platz 2 liefern.

Demokratische Vorwahl

Bei den Demokraten ist die Ausgangslage sogar noch klarer: Joe Biden führt mit über 70 Prozent vor Williamson mit 6 Prozent und Philipps mit knapp 3 Prozent.

Die wichtigsten Termine

Am 5. November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Bild: keystone

Es wird ein langes Wahljahr. Der erste Vorwahltermin ist bereits Mitte Januar, die Wahlen selbst finden am 5. November statt. Hier alle wichtigen Termine:

TV-Debatten:

18. Januar: Dem. Kandidaten bei XR Studios

Dem. Kandidaten bei XR Studios 18. Januar: Rep. Kandidaten auf ABC News

Rep. Kandidaten auf ABC News 21. Januar: Rep. Kandidaten (ohne Trump) auf CNN

Rep. Kandidaten (ohne Trump) auf CNN 16. September: Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Debatte der Präsidentschaftskandidaten 25. September: Debatte der Vize-Kandidatinnen

Debatte der Vize-Kandidatinnen 1. Oktober: Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Debatte der Präsidentschaftskandidaten 9. Oktober: Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Vorwahlen:

Die Vorwahlen ziehen sich vom 15. Januar bis am 8. Juni hin. Die Republikanische Partei wählt ihren Präsidentschaftskandidaten schliesslich an der Republican National Convention zwischen dem 15. und 18. Juli. Die Demokraten tun es ihnen zwischen dem 19. und 22. August gleich. Hier alle Termine:



🔴 = Republikanische Vorwahl

🔵 = Demokratische Vorwahl



15. Januar

Iowa 🔴

Iowa 🔴 23. Januar

New Hampshire 🔵🔴

New Hampshire 🔵🔴 3. Februar

South Carolina 🔵

South Carolina 🔵 6. Februar

Nevada 🔵

Nevada 🔵 8. Februar

Nevada 🔴

Virgin Islands 🔴

Nevada 🔴 Virgin Islands 🔴 24. Februar

South Carolina 🔴

South Carolina 🔴 27. Februar

Michigan 🔵🔴

Michigan 🔵🔴 2. März

Idaho 🔴

Missouri 🔴

Idaho 🔴 Missouri 🔴 3. März

District of Columbia 🔴

District of Columbia 🔴 4. März

North Dakota 🔴

North Dakota 🔴 5. März

Alabama 🔵🔴

Alaska 🔴

American Samoa 🔵🔴

Arkansas 🔵🔴

California 🔵🔴

Colorado 🔵🔴

Iowa 🔵

Maine 🔵🔴

Massachusetts 🔵🔴

Minnesota 🔵🔴

North Carolina 🔵🔴

Oklahoma 🔵🔴

Tennessee 🔵🔴

Texas 🔵🔴

Utah 🔵🔴

Vermont 🔵🔴

Virginia 🔵🔴

Alabama 🔵🔴 Alaska 🔴 American Samoa 🔵🔴 Arkansas 🔵🔴 California 🔵🔴 Colorado 🔵🔴 Iowa 🔵 Maine 🔵🔴 Massachusetts 🔵🔴 Minnesota 🔵🔴 North Carolina 🔵🔴 Oklahoma 🔵🔴 Tennessee 🔵🔴 Texas 🔵🔴 Utah 🔵🔴 Vermont 🔵🔴 Virginia 🔵🔴 12. März

Democrats Abroad 🔵

Georgia 🔵🔴

Hawaii 🔴

Mississippi 🔵🔴

Northern Mariana 🔵

Washington 🔵🔴

Democrats Abroad 🔵 Georgia 🔵🔴 Hawaii 🔴 Mississippi 🔵🔴 Northern Mariana 🔵 Washington 🔵🔴 15. März

Northern Mariana 🔴



Northern Mariana 🔴 16. März

Guam 🔴

Guam 🔴 19. März

Arizona 🔵🔴

Florida 🔵🔴

Illinois 🔵🔴

Kansas 🔵🔴

Ohio 🔵🔴

Arizona 🔵🔴 Florida 🔵🔴 Illinois 🔵🔴 Kansas 🔵🔴 Ohio 🔵🔴 23. März

Louisiana 🔵🔴

Missouri 🔵

Louisiana 🔵🔴 Missouri 🔵 2. April

Connecticut 🔵🔴

Delaware 🔵🔴

New York 🔵🔴

Rhode Island 🔵🔴

Wisconsin 🔵🔴

Connecticut 🔵🔴 Delaware 🔵🔴 New York 🔵🔴 Rhode Island 🔵🔴 Wisconsin 🔵🔴 6. April

Alaska 🔵

Hawaii 🔵

North Dakota 🔵

Alaska 🔵 Hawaii 🔵 North Dakota 🔵 13. April

Wyoming 🔵

Wyoming 🔵 20. April

Wyoming 🔴

Wyoming 🔴 21. April

Puerto Rico 🔴

Puerto Rico 🔴 23. April

Pennsylvania 🔵🔴

Pennsylvania 🔵🔴 28. April

Puerto Rico 🔵

Puerto Rico 🔵 7. Mai

Indiana 🔵🔴



Indiana 🔵🔴 14. Mai

Maryland 🔵🔴

Nebraska 🔵🔴

West Virginia 🔵🔴

Maryland 🔵🔴 Nebraska 🔵🔴 West Virginia 🔵🔴 21. Mai

Kentucky 🔵🔴

Oregon 🔵🔴

Kentucky 🔵🔴 Oregon 🔵🔴 25. Mai

Idaho 🔵



Idaho 🔵 4. Juni

District of Columbia 🔵

Montana 🔵🔴

New Jersey 🔵🔴

New Mexico 🔵🔴

South Dakota 🔵🔴

District of Columbia 🔵 Montana 🔵🔴 New Jersey 🔵🔴 New Mexico 🔵🔴 South Dakota 🔵🔴 8. Juni

Guam 🔵

Virgin Islands 🔵

Guam 🔵 Virgin Islands 🔵 15. bis 18. Juli: Republican National Convention

Republican National Convention 19. bis 22. August: Democratic National Convention

Die Wahl: