Biden berichtet von Gespräch mit Mitterrand an G7-Gipfel 2021 – doch der ist seit 1996 tot

Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Von den republikanischen Anwärtern sind nur noch Trump und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, dabei. Trump dominiert das Rennen der Republikaner aber klar. Damit deutet derzeit alles auf eine Neuauflage des Wahlkampfes zwischen Biden und Trump hin, die bereits bei der Präsidentenwahl 2020 gegeneinander angetreten waren. (sda/dpa)

Zwei Nachnamen, die mit M anfangen: US-Präsident Joe Biden hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit einem seiner Vorgänger - François Mitterrand - verwechselt. Bei einer Wahlkampfrede am Sonntag in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada sprach er über ein Treffen der Gruppe sieben grosser westlicher Industrienationen (G7), an dem er 2021 nach seiner Wahl teilgenommen hatte. «Amerika ist zurück», habe er damals gesagt, erzählte Biden. «Mitterrand aus Deutschland - ich meine Frankreich - schaute mich an und sagte: ‹Für wie lange seid Ihr zurück?›» Mitterrand, der von 1981 bis 1995 im Amt war, starb 1996.

Noch immer ist das grosse Rätsel um die Nord-Stream-Explosionen in der Ostsee ungelöst. Der in Schweden zuständige Staatsanwalt kündigt nun einen Entschluss an.

In den noch immer ungeklärten Fall um die Sabotage an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 dürfte zumindest von schwedischer Seite aus in Kürze Bewegung kommen. Der in Schweden mit den Untersuchungen betraute Staatsanwalt Mats Ljungqvist sagte der Zeitung «Expressen», er wolle in den kommenden Tagen eine Entscheidung in der Angelegenheit treffen.