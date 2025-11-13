klar
Der US-Shutdown ist definitiv zu Ende – die 9 wichtigsten Fragen

As Rep. Steve Scalise, R-La., left, and House Speaker Mike Johnson of La., applaud, President Donald Trump signs the funding bill to reopen the government, in the Oval Office of the White House, Wedne ...
Unter dem Applaus seiner Getreuen unterschreibt Donald Trump das Übergangsbudget.Bild: keystone

Der US-Shutdown ist definitiv zu Ende – die 9 wichtigsten Fragen und Antworten

Der längste Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist beendet. Doch die Streitthemen sind nicht vom Tisch: Spätestens im Januar droht ein neuer Stillstand. Die wichtigsten Punkte im Überblick.
13.11.2025, 05:0813.11.2025, 05:08
Inhaltsverzeichnis
Darum geht esDie letzten Schritte zum Shutdown-EndeWas waren im Alltag die Folgen des Shutdowns?Warum gibt es überhaupt einen Shutdown?Wie lange ist jetzt die Finanzierung jetzt gesichert?Wie kam Bewegung in den Parteienstreit?Was wollten die Demokraten erreichen?Wie geht es mit dem Streit in der Krankenversicherung weiter?War das Ganze ein Eigentor der Demokraten?

Darum geht es

Der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit nach 43 Tagen den sogenannten Shutdown.

Die letzten Schritte zum Shutdown-Ende

Zuvor hatte auch das US-Repräsentantenhaus das bereits am Montag im Senat verhandelte Übergangsbudget bis Ende Januar angenommen. Im Repräsentantenhaus stimmten insgesamt 222 Abgeordnete dafür, 209 waren dagegen. Sechs Demokraten schlossen sich der Mehrheit der Republikaner an und stimmten für den Vorschlag.

Bereits im Senat hatte es sieben Demokraten und einen Unabhängigen gebraucht, um das Übergangsbudget durchzudrücken:

US-Shutdown: Sieben Demokraten brechen mit Parteilinie

Was waren im Alltag die Folgen des Shutdowns?

Die Vereinigten Staaten hatten seit 1. Oktober keinen gültigen Bundeshaushalt mehr, die Regierungsgeschäfte funktionierten nur noch eingeschränkt. Hunderttausende Behördenmitarbeiter bekamen kein Gehalt, Lebensmittelhilfen für Millionen Amerikaner blieben aus und Tausende Flüge wurden gestrichen, weil auch Fluglotsen nicht mehr bezahlt wurden.

«Snap»-Programm: Trump-Regierung kürzt Lebensmittelhilfen für Bedürftige

Warum gibt es überhaupt einen Shutdown?

Angesichts der polarisierten US-Politik ist ein Stillstand der Regierungsgeschäfte nicht völlig ungewöhnlich, weil sich die beiden Parteien häufiger nicht fristgerecht einigen können. Dies war aber mit Abstand der bislang längste Shutdown in der Geschichte der USA. Am Mittwoch waren es 43 Tage. Der davor längste Shutdown hatte sich über 35 Tage zum Jahreswechsel 2019 gezogen – das war in Trumps erster Amtszeit als Präsident.

Wie lange ist jetzt die Finanzierung jetzt gesichert?

Mit Trumps Unterschrift endet der Shutdown. Doch die Streitthemen sind nicht vom Tisch. Der Übergangshaushalt gilt nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es bereits ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Wie kam Bewegung in den Parteienstreit?

Trumps Republikaner und die oppositionellen Demokraten hatten über Wochen einen erbitterten Streit über den Haushalt geführt. Seit dem vergangenen Wochenende hatten sich vor allem bei der Auszahlung der Lebensmittelhilfen und den Flugausfällen immer gravierendere Folgen gezeigt.

Trumps Republikaner zeigten kein Entgegenkommen, aber für einige Demokraten im Senat wurde der Druck offenbar zu gross. Sie gaben am Sonntag ihren Widerstand auf und verhalfen dem Gesetzespaket zum Erfolg.

Analyse
Die Demokraten kapitulieren – doch Trump ist nicht aus dem Schneider

Was wollten die Demokraten erreichen?

Die Demokraten im Senat machten ihre Zustimmung von Massnahmen zur Gesundheitsversorgung abhängig. Konkret ging es um Steuergutschriften zu Krankenkassenbeiträgen für mehr als 20 Millionen Amerikaner, die Ende des Jahres auslaufen. Die Demokraten wollten diese Zuschüsse verlängern. Die Republikaner hatten sich dagegen gestellt, weshalb nun vielen Versicherten teils eine Verdoppelung der monatlichen Beiträge droht.

Analyse
«Verrat an Millionen von Amerikanern» – bei den Demokraten fliegen die Fetzen

Wie geht es mit dem Streit in der Krankenversicherung weiter?

Die Republikaner im Senat versprachen den Demokraten, im Dezember über die Gesundheitskosten im Kongress abzustimmen. Eine Verlängerung der Zuschüsse dort ist aber unwahrscheinlich. Und selbst bei einem Erfolg müsste das Repräsentantenhaus noch zustimmen – was als nahezu unmöglich gilt.

Trumps Republikaner haben in beiden Parlamentskammern die Mehrheit. Umfragen hatten zudem zuletzt darauf hingedeutet, dass mehr US-Amerikaner den regierenden Republikanern die Verantwortung für den Shutdown geben.

US-Haushaltsstreit: Weshalb das Einlenken der Demokraten Kalkül sein könnte

War das Ganze ein Eigentor der Demokraten?

Aus Sicht von Teilen der Parteibasis haben die abtrünnigen Demokraten im Senat aufgegeben, ohne wesentliche Zugeständnisse erreicht zu haben. Teile der Führung der Demokraten meinen aber, dass es ein Erfolg sei, das Thema – und die Blockadehaltung der Republikaner – in der Öffentlichkeit klarer positioniert zu haben. Sie dürften bereits auf die Zwischenwahlen zum Kongress in einem Jahr schielen, bei denen die Demokraten die Republikaner für die höheren Krankenversicherungskosten verantwortlich machen wollen.

(con/sda/dpa)

