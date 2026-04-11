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Kamala Harris überlegt sich für 2028 Kandidatur als Präsidentin

«Denke darüber nach»: Kamala Harris überlegt sich erneute Kandidatur als Präsidentin

11.04.2026, 06:1911.04.2026, 06:19

Die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris macht sich Gedanken über eine mögliche Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahr 2028. «Ich denke darüber nach», sagte die 61 Jahre alte Demokratin auf einem Kongress in New York. Harris war im Jahr 2024 Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Republikaner Donald Trump setzte sich bei der Wahl gegen sie durch, seine zweite Amtszeit begann im Januar 2025.

epa12880859 Former US Vice President Kamala Harris speaks at the National Action Network 2026 convention in New York, New York, USA, 10 April 2026. EPA/SARAH YENESEL
Kamala Harris überlegt sich eine erneute Kandidatur.Bild: keystone

Harris hatte im Jahr 2019 schon einmal einen Anlauf genommen und damals ihre Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bekanntgemacht, später zog sie sich aber zurück. Joe Biden trat schliesslich für die Demokraten an und gewann die Wahl. 2021 trat Harris das Amt der Vizepräsidentin an der Seite von Präsident Biden an. (dab/sda/dpa)

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Explorer123
11.04.2026 06:43registriert Februar 2024
Ob nein, bitte nicht, wann sehen die Dems ein, dass es jemand neues braucht ?
Aber halt Stop !
Jemand der auch Charisma hat, jemand der das Land vorwärts bringen kann, nicht rückwärts !

Sie hat es verbockt und verdient keine zweite Chance.
Es muss definitv was neues ran.
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redeye70
11.04.2026 07:15registriert Mai 2016
Da sehe ich aber weit bessere Kanditaten im demokratischen Umfeld. Gavin Newsom zum Beispiel. Der hat Biss, Charisma und kann austeilen, was es unbedingt benötigt gegen die GOP. Kamala hatte ihre Chance und verpasste den Demokraten eine ihrer herbsten Niederlagen. Aber wenn sich jemand immer wieder selber im Weg steht dann eben diese Partei.
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