Wer Trumps Ballsaal finanziert – Weisses Haus veröffentlicht Spenderliste



Jetzt ist klar, wer hinter den Spenden für Donald Trumps neuen Ballsaal im Weissen Haus steckt. Auf Truth Social schrieb der US-Präsident, dass das Projekt ausschliesslich durch «grosszügige Patrioten, grossartige amerikanische Unternehmen und mich selbst» finanziert werde. Das Weisse Haus veröffentlichte nun eine Liste aller Spenderinnen und Spender.

Trump schätzt die Kosten für den Ballsaal auf rund 300 Millionen Dollar. bild: keystone

Zu den bekannten Unternehmen, die für den geplanten 8000 Quadratmeter grossen Ballsaal gespendet haben, zählen die Tech-Konzerne Apple, Amazon, Microsoft und Meta. Ausserdem unterstützen die Rüstungsfirma Lockheed Martin, die Kryptobörse Coinbase und der Chiphersteller Micron das Projekt.



Auch Privatpersonen finden sich auf der Liste, so etwa die Mitbegründer der Kryptobörse Gemini, Tyler und Cameron Winklevoss, Handelsminister Howard Lutnick und seine Familie sowie die Familie Adelson. Trump hatte 2018 Miriam Adelson, eine republikanische Grossspenderin, mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.

Die gesamte Liste wer hinter den Spenden steckt:

Altria Group, Inc.

Amazon

Apple

Booz Allen Hamilton

Caterpillar, Inc.

Coinbase

Comcast Corporation

J. Pepe and Emilia Fanjul

Hard Rock International

Google

HP Inc.

Lockheed Martin

Meta Platforms

Micron Technology

Microsoft

NextEra Energy, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Ripple

Reynolds American

T-Mobile

Tether America

Union Pacific Railroad

Adelson Family Foundation

Stefan E. Brodie

Betty Wold Johnson Foundation

Charles and Marissa Cascarilla

Edward and Shari Glazer

Harold Hamm

Benjamin Leon Jr.

The Lutnick Family

The Laura & Isaac Perlmutter Foundation

Stephen A. Schwarzman

Konstantin Sokolov

Kelly Loeffler and Jeff Sprecher

Paolo Tiramani

Cameron Winklevoss

Tyler Winklevoss

Am Mittwoch sprach Trump über seine Pläne und gab die Kosten mit «etwa 300 Millionen Dollar» an. Die Verwaltung hatte die Kosten des Projekts zuvor auf 200 Millionen Dollar geschätzt.

Hier soll Trumps Ballsaal entstehen. bild: keystone

Für den Ballsaal muss der Ostflügel des Weissen Hauses weichen. Dieser ist mittlerweile fast vollständig abgetragen. Die Arbeiten am Ballsaal sollen vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 abgeschlossen sein. (fak)