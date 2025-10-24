freundlich
DE | FR
burger
International
USA

Ballsaal Trump: Wer hinter den Spenden steckt - Liste veröffentlicht

Wer Trumps Ballsaal finanziert – Weisses Haus veröffentlicht Spenderliste

24.10.2025, 10:09

Jetzt ist klar, wer hinter den Spenden für Donald Trumps neuen Ballsaal im Weissen Haus steckt. Auf Truth Social schrieb der US-Präsident, dass das Projekt ausschliesslich durch «grosszügige Patrioten, grossartige amerikanische Unternehmen und mich selbst» finanziert werde. Das Weisse Haus veröffentlichte nun eine Liste aller Spenderinnen und Spender.

Trump schätzt die Kosten für den Ballsaal auf rund 300 Millionen Dollar.
Trump schätzt die Kosten für den Ballsaal auf rund 300 Millionen Dollar.bild: keystone

Zu den bekannten Unternehmen, die für den geplanten 8000 Quadratmeter grossen Ballsaal gespendet haben, zählen die Tech-Konzerne Apple, Amazon, Microsoft und Meta. Ausserdem unterstützen die Rüstungsfirma Lockheed Martin, die Kryptobörse Coinbase und der Chiphersteller Micron das Projekt.

Auch Privatpersonen finden sich auf der Liste, so etwa die Mitbegründer der Kryptobörse Gemini, Tyler und Cameron Winklevoss, Handelsminister Howard Lutnick und seine Familie sowie die Familie Adelson. Trump hatte 2018 Miriam Adelson, eine republikanische Grossspenderin, mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.

Die gesamte Liste wer hinter den Spenden steckt:

  • Altria Group, Inc.
  • Amazon
  • Apple
  • Booz Allen Hamilton
  • Caterpillar, Inc.
  • Coinbase
  • Comcast Corporation
  • J. Pepe and Emilia Fanjul
  • Hard Rock International
  • Google
  • HP Inc.
  • Lockheed Martin
  • Meta Platforms
  • Micron Technology
  • Microsoft
  • NextEra Energy, Inc.
  • Palantir Technologies Inc.
  • Ripple
  • Reynolds American
  • T-Mobile
  • Tether America
  • Union Pacific Railroad
  • Adelson Family Foundation
  • Stefan E. Brodie
  • Betty Wold Johnson Foundation
  • Charles and Marissa Cascarilla
  • Edward and Shari Glazer
  • Harold Hamm
  • Benjamin Leon Jr.
  • The Lutnick Family
  • The Laura & Isaac Perlmutter Foundation
  • Stephen A. Schwarzman
  • Konstantin Sokolov
  • Kelly Loeffler and Jeff Sprecher
  • Paolo Tiramani
  • Cameron Winklevoss
  • Tyler Winklevoss

Am Mittwoch sprach Trump über seine Pläne und gab die Kosten mit «etwa 300 Millionen Dollar» an. Die Verwaltung hatte die Kosten des Projekts zuvor auf 200 Millionen Dollar geschätzt.

Hier soll Trumps Ballsaal entstehen.
Hier soll Trumps Ballsaal entstehen. bild: keystone

Für den Ballsaal muss der Ostflügel des Weissen Hauses weichen. Dieser ist mittlerweile fast vollständig abgetragen. Die Arbeiten am Ballsaal sollen vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 abgeschlossen sein. (fak)

Mehr zu Trumps Ballsaal:

Ostflügel vom Weissen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen – Bilder zeigen Ausmass
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die lustigsten Giraffenbilder
1 / 12
Die lustigsten Giraffenbilder
Bild: Pinterest
quelle: pinterest
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das Steckt Hinter Dem Viralen Tiktok-Trend «6-7»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
29 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
m00dy
24.10.2025 10:32registriert August 2019
Trump bekommt einen Ballsaal für 300 Mio. Dollar. Finanziert durch Apple, Meta, Amazon & Co. – und damit durch uns. Aber hey, kein Problem: Hauptsache, wir haben Prime, ein neues iPhone und können bekackte Ferienbilder posten (die eigentlich niemanden interessieren). Läuft. Fragt sich, wer die Deppen sind in diesem Spiel.
314
Melden
Zum Kommentar
29
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
Ukrainische Drohne trifft ziviles Haus +++ Merz: Russen-Jets waren bewusste Provokation
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
5
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
Trump: Wann ist genug?
4
So kocht und isst die Schweiz
5
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Meistgeteilt
1
Das sind die besten «Asterix»-Alben – oder bist du etwa anderer Meinung?
2
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
3
Mit diesen Methoden schwächen die Ukrainer Putin nachhaltig – die Übersicht
4
«Wenn Demokratie zu Content wird, wenn Hass monetarisiert wird, sollte man gehen»
EU-Staaten einigen sich auf neue Russland-Sanktionen
Die EU-Staaten haben sich kurz vor ihrem Gipfeltreffen an diesem Donnerstag auf eine weitreichende Verschärfung der Sanktionen gegen Russland verständigt. Die Pläne sehen unter anderem vor, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren, wie die aktuelle dänische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte. Dazu soll ein vollständiges Importverbot von Flüssigerdgas (LNG) aus Russland schon 2027 in Kraft treten und damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Zudem sind auch weitere Strafmassnahmen im Finanzsektor und Handelsbereich sowie Einschränkungen der Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten innerhalb der EU vorgesehen.
Zur Story