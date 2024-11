Kamala Harris könnte die erste Präsidentin in der Geschichte der USA werden. Bild: keystone

Schreibt Harris Geschichte? In diesen 30 Ländern haben Frauen bereits das Sagen

In 30 Ländern dieser Erde hält derzeit eine Frau die Fäden in der Hand. Bald könnte Nummer 31 folgen – wenn Kamala Harris bei den US-Wahlen Geschichte schreibt und die erste Präsidentin der USA wird.

Philipp Reich

Kamala Harris könnte schaffen, was Hillary Clinton vor acht Jahren verwehrt blieb: Sie könnte die erste Präsidentin in der Geschichte der USA werden. Wenige Tage vor der Wahl ist noch immer völlig offen, ob Demokratin Harris oder ihr republikanischer Rivale Donald Trump das Rennen machen wird.

Triumphiert Harris, wären die USA das 31. Land der Welt, an dessen Spitze ein weibliches Staatsoberhaupt oder eine Regierungschefin steht. Da Barbados sowohl eine Präsidentin als auch eine Regierungschefin hat, sind aktuell aber bereits 31 Frauen an der Macht.

Mit 14 von 31 Frauen stammen knapp die Hälfte der aktuell Regierenden aus Europa. Drei Frauen vertreten asiatische Länder, fünf sind aus Afrika, zwei aus Ozeanien und zwei aus Südamerika und fünf aus Nordamerika.

Daten Die Liste weiblicher Staatsoberhäupter und Regierungschefs führt Frauen auf, die durch Wahl oder Ernennung zu einem führenden Staatsamt gekommen sind. Monarchische Amtsträgerinnen werden nicht dazugezählt.

Im Jahr 1960 wurde Sirimavo Bandaranaike mit ihrem Amtsantritt als Premierministerin von Sri Lanka zur ersten frei gewählten Regierungschefin der Erde. 19 Jahre später trat mit Margaret Thatcher die erste Frau in Europa ihr Amt als Regierungschefin an. Sie wurde Premierministerin von Grossbritannien. Im folgenden Jahr wurde zum ersten Mal weltweit eine Frau durch eine demokratische Wahl zur Präsidentin ernannt: Vigdís Finnbogadóttir präsidierte Island während 16 Jahren.

Eine so lange Amtszeit ist heute eher unüblich. Eine Ausnahme bildete Angela Merkel: Sie war von 2005 bis 2021 ebenfalls 16 Jahre lang Bundeskanzlerin Deutschlands. Bis heute ist sie die einzige Frau, die unser nördliches Nachbarland regierte.

Von den aktuellen Regierungschefinnen ist Saara Kuugongelwa-Amadhila die Dienstälteste. Sie ist seit 2015 Premierministerin von Namibia. Bei den Staatsoberhäuptern behauptet sich derzeit Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili am längsten an der Macht. Seit 2018 leitet die prowestliche Staatschefin die Geschicke ihres Landes. Aktuell befindet sich die Südkaukasusrepublik wegen angeblicher Wahlfälschungen aber in einer tiefen Krise.