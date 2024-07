Harris vs. Trump – wer laut den neuesten Umfragen gewinnt

Falls sich in den anderen Bundesstaaten nichts mehr ändern sollte, müssten die Demokraten die drei Staaten des Rust Belts sowie den District 2 von Nebraska gewinnen. Nur dann würden sie die nötigen 270 Wahlleute ergattern. Falls sie einen der drei Swing States verlieren, wäre demnach Donald J. Trump neuer alter Präsident der Vereinigten Staaten.

Wenn man die letzten Umfragen von Biden gegen Trump ansieht, schien etwas anderes als ein Trump-Sieg ein Ding der Unmöglichkeit. Nun hat sich die Lage geändert, denn: In den drei Swing States Wisconsin, Michigan und Pennsylvania konnte Harris aufholen und bietet sich nun mit Trump ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie Fox-News-Umfragen der vergangenen Woche zeigen.

Harris kann zwar zulegen, aber nicht genug, um die Wahl zu wenden. So liegt sie laut den meisten landesweiten Prognosen ungefähr 2 bis 3 Prozent hinter Donald Trump. Einzige Ausnahme bildet dabei die letzte Wahlumfrage von Morning Consult , dort liegt Harris einen Prozentpunkt vor Trump.

Wenn jetzt in den USA abgestimmt werden würde, wäre der nächste US-Präsident wohl Donald Trump. Zumindest, wenn es nach den neusten Wahlprognosen geht.

Kamala Harris bei einer Veranstaltung in Indianapolis, Indiana, USA.

Kamala Harris bei einer Veranstaltung in Indianapolis, Indiana, USA. Bild: keystone

