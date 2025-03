Harris vs. Trump – wer laut den neuesten Umfragen gewinnt

«Upsie, zu spät» – Trump schiebt trotz Verbot Migranten nach El Salvador ab

Am Wochenende hat der US-Präsident fast 250 mutmasslich kriminelle Migranten nach El Salvador ausgeflogen. Obwohl das eigentlich gerichtlich verboten worden war.

An Händen und Füssen angekettet, kahl rasiert und in weisser Kleidung, so wird einer nach dem anderen von schwer bewaffneten Sicherheitskräften aus dem Flugzeug geführt. Dann werden die Männer in Bussen in das Mega-Gefängnis «Cecot» in El Salvador gefahren. Dabei handelt es sich nicht etwa um lokale Kriminelle, sondern um angebliche Mitglieder der venezolanischen Gang «Tren de Aragua» – aus den USA.