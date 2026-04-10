In den USA sorgen eine Vielzahl an Gesetzen für Stirnrunzeln – eine Auswahl. Bild: Shutterstock

Diese 10 verrückten Gesetze stammen natürlich aus den USA

Von Schlangen im Gottesdienst bis zur Verordnung über den richtigen Verzehr von Hühnerfleisch, die USA bieten eine Vielzahl kurioser Gesetze und Verordnungen. Viele davon gelten noch heute.

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Wer in die USA reist, sollte die örtlichen Gesetze kennen. Das ist gar nicht so einfach, denn das riesige Land kennt nicht nur das Bundesrecht, viele Dinge werden von den einzelnen Bundesstaaten selbst geregelt. Da sind in den letzten 250 Jahren doch einige Kuriositäten zusammengekommen, wie diese Übersicht zeigt:

Das Duell

Ein politisches Amt im Bundesstaat Tennessee bekleiden und zeitgleich hin und wieder jemanden zu einem Duell herausfordern, das geht leider nicht. Die Verfassung des Südstaates verbietet es ihren Verwaltungsangestellten und Politikerinnen und Politikern, an Duellen teilzunehmen oder zu einem Duell beizutragen. Das Gesetz stammt aus dem 19. Jahrhundert, in welchem in Tennessee besonders Politiker ihre Dispute gerne mit Waffen lösten. Mit dem Verfassungsartikel sollte verhindert werden, dass Personen in Führungspositionen ihre Stelle mit Gewalt verteidigen.

Die Nationalhymne

Patzer beim Singen der Nationalhymne kann es mal geben. Blöd nur, wenn dies vor einem grossen Publikum geschieht, wie beispielsweise bei Christina Aguilera vor dem Super Bowl 2011. Noch blöder, wenn es im Bundesstaat Massachusetts geschieht, denn dort kann dies eine Busse von bis zu 100 Dollar nach sich ziehen. Das Gesetz stammt aus der Zeit des Ersten Weltkrieges und sollte zur Stärkung und Wahrung der patriotischen Gefühle der USA beitragen, heute wird es kaum noch angewendet.

Neben Häme hätte es für Christina Aguilera in Massachusetts noch bis zu 100 Dollar Bussgeld geben können. Bild: Getty Images North America

Das Hühnchen

Ein Gesetz als PR-Gag verabschieden? Wieso nicht, dachte die Stadt Gainesville in Georgia, die sich selbst Hauptstadt des Geflügels nennt. Per Verordnung ist es seit den 60er-Jahren untersagt, Hühnchen mit Gabel und Messer zu essen. Kontrolliert wird das natürlich kaum, auch wenn die Polizei als kleinen Scherz auch schon mal eine 91-Jährige festnahm, als diese ihr Geflügel mit einer Gabel ass. Die ältere Dame wurde begnadigt.

Der Hula-Hoop-Reifen

Auf der berühmten Fremont Street in Las Vegas ist es verboten, einen Hula-Hoop-Reifen bei sich zu tragen, wenn dieser einen Durchmesser von über einem Meter aufweist. Auch verboten sind Einräder und das Abhalten von Paraden auf der besonders von Touristinnen und Touristen viel besuchten Shopping-Meile. Das Gesetz soll zu einem flüssigen Fussgängerverkehr beitragen.

Die Reptilien

Klingt erstmal absurd, dass Gläubige ihre Reptilien, spezifisch Schlangen, mit in die Kirchen Kentuckys nahmen, stellte 1942 jedoch ein echtes Problem dar. Eine kleine religiöse Gemeinde im östlichen Kentucky glaubte, bestimmte biblische Passagen wörtlich auslegen zu müssen. Da in der Bibel geschrieben steht, Gläubige sollen Schlangen aufnehmen, brachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gottesdienstes die Reptilien mit in die Kirchen und legten diese einander um. Dies führte zu Bissen, die teils tödliche Vergiftungen verursachten.

Schlangen sind in den Gotteshäusern Kentuckys unerwünscht, aus gutem Grund. Bild: imago-images.de

Die Matratzen

Ein Gesetz, das im Gegensatz zu den vorher genannten Gesetzen und Verordnungen bundesweit gilt, ist das Verbot, Etiketten an Matratzen vor deren Verkauf zu entfernen. Das Gesetz soll dem Konsumentenschutz dienen und sicherstellen, dass die Verkäufer von Matratzen auch ausweisen, womit ihre Ware befüllt wurde. Im Internet wird oft eine Strafe von 5000 Dollar zitiert bei Verstoss gegen die Regelung. Tatsächlich richtet sich das Gesetz vorwiegend an das Gewerbe und kommt selten zur Anwendung.

Der Bühnenauftritt

Zu betrunken, um zu performen, ein Schicksal, das bereits so manchen Rockstar dazu veranlasste, sein Konzert frühzeitig abzubrechen. In Billings im Bundesstaat Montana soll so etwas jedoch nicht passieren. Die Stadt verfügt über eine lebhafte Kultur- und Musikszene. Dass die Darbietungen professionell ablaufen, dafür soll eine Verordnung im städtischen Reglement, dem sogenannten Billings City Code, sorgen. Darin ist geregelt, dass Künstlerinnen und Künstler die Bühne während ihres Auftritts nicht verlassen dürfen. Womit auch Stagediving per Verordnung untersagt ist.

In Billings im Bundestaat Montana dürfen Fans Crowd-Surfen, die Künstlerinnen und Künstler jedoch nicht. Bild: KEYSTONE

Die Kinder

Im Jahr 1869 tauchte in Hawaiis Gesetzbuch erstmals Sektion 577-6 auf, die alle Minderjährigen verpflichtet, den rechtmässigen Anweisungen ihrer Eltern oder Vormünder zu gehorchen. Der Text wurde mehrfach überarbeitet, ist aber bis heute gültig. Es handelt sich um eine allgemeine familienrechtliche Bestimmung, daher ist keine Strafe für ungehorsame Kinder festgelegt.

Das Angeln

Dass Angeln mit Dynamit sich nicht gehört, dürfte den meisten bekannt sein. In Pennsylvania wie auch weiteren Staaten in den USA wurde dies jedoch gesetzlich geregelt. So ist es verboten, Fische mithilfe von Explosionen oder Gift dem Wasser zu entnehmen. Dies dient einerseits dem Artenschutz, andererseits auch dem Ökosystem der Gewässer, welches unter den Explosionen, nebst den Fischen, ebenfalls leidet.

Die Aussprache

Die Generalversammlung von Arkansas hatte 1949 ein für alle Mal die Nase voll davon, dass der Name ihres Bundesstaates ständig falsch ausgesprochen wird. So verabschiedete sie ein Gesetz, welches die richtige Aussprache fortan festlegen sollte. Stein des Anstosses war dabei die Endung -sas, welche aufgrund der französischen Abstammung des Namens nicht ausgesprochen wird. Festgelegt ist nun seit über 70 Jahren, dass der Bundesstaat AR-kan-saw ausgesprochen werden soll und nicht AR-kan-sas.

(jor/jul)